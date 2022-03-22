Дагестанские следователи оценили в миллиард рублей ущерб вкладчиков финансовой пирамиды

22 марта 2022, 12:51

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В Дагестане арестованы четыре предполагаемых организатора финансовой пирамиды, ущерб от их действий превысил миллиард рублей, сообщили сегодня следователи.

Организаторы финансовой пирамиды привлекали вкладчиков под предлогом инвестирования в цифровые активы с доходом до 500% годовых, сообщил сегодня сотрудник пресс-службы УФСБ по Дагестану. "Ущерб, нанесенный мошенниками, предварительно оценивается на сумму более 1 млрд рублей", - сказал он.

По данным ФСБ, финансовая пирамида была организована в августе 2019 года и имела сеть филиалов в Дагестане, а также в Москве, Казани, Симферополе, Турции и Казахстане. "Деньги обманутых вкладчиков подозреваемые распределяли между собой, приобретали недвижимость в России и за рубежом. В январе текущего года организаторы схемы, четверо граждан России, задержаны (двое при попытке покинуть Россию) и заключены под стражу", - цитирует ТАСС слова сотрудника пресс-службы УФСБ.

Предполагаемые организаторы пирамиды задержаны в Дагестане. Возбуждено уголовное дело статьям 159 УК РФ (мошенничество) и 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества), сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД РИА "Дагестан".

Часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество организованной группой) предусматривает до 10 лет лишения свободы, статья 172.2 УК РФ – до шести лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал также, что в Кабардино-Балкарии расследуется дело об организации крупной финансовой пирамиды Smart Buyers. Общая сумма ущерба по этому делу составила 915 миллионов рублей, а пострадали от финансовой пирамиды около 3000 человек, сообщило в феврале МВД России. Обвиняемыми по делу Smart Buyers проходят 20 человек. Восемнадцать из них, в том числе пять предполагаемых организаторов финансовой пирамиды, задержаны, еще двое находятся в розыске.

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