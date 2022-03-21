Силовики изъяли технику у волгоградского активиста

21 марта 2022, 17:41

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В ходе обыска по делу о телефонном терроризме силовики изъяли у Владислава Лыгина два ноутбука и телефон его девушки. Лыгин счел давлением обыски у активистов.

Как писал "Кавказский узел", суд 3 марта арестовал на 10 суток активиста Владислава Лыгина, который провел на Мамаевом кургане пикет против военной операции на Украине. Волгоградский областной суд оставил 4 марта в силе решение об аресте на 10 суток активиста Владислава Лыгина. Решение апелляционной инстанции вынесено без достаточных доказательств, защита намерена обжаловать его, указал адвокат Роман Зайцев. С 18 по 20 марта прошли обыски у ряда участников пацифистских акций в Волгограде, они проводились по делу о телефонном терроризме, по которому участники пацифистских акций проходят в качестве свидетелей, рассказала одна из них, Мария Туровец. Действия силовиков она расценила как акт запугивания. 20 марта также стало известно об обысках у волгоградских активистов Любови Самыловой, Алексея Клокова, Анжелы Датской и Елены Чулановой, ранее выступавших против спецоперации на Украине.

20 марта силовики провели обыск в квартире Владислава Лыгина, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сам активист. "Меня в это время – около 7 утра - не было в квартире, я был на работе. По словам моей девушки, она открыла дверь, не думала, что пришли с обыском, ждала меня с работы. Предъявили ордер, начали обыск, изъяли всю цифровую технику: у меня - два ноутбука, у девушки - телефон, и обычный кнопочный телефон. У меня изъяли документы – постановления о привлечении меня к административной ответственности, протокол о задержании. Я так понимаю, что однотипные обыски прошли и у других людей, в том числе у Алексея Клокова, которого задержали 1 марта за пикет, у девушек, которые были задержаны за что-то, связанное с листовками. Людей, которых обыскивали, забрали на допрос в качестве свидетелей. Моей девушке вручили шесть повесток, чтобы я пришел на допрос. Сегодня я звонил следователю, мой допрос перенесен на среду", - сообщил Лыгин.

По его словам, он не смог узнать, когда техника будет возвращена. "Сегодня я звонил следователю и уточнял, когда можно вернуть технику, потому что, например, изъяли телефон моей девушки, а у нее вся работа в телефоне. Ничего конкретного не ответили, поскольку технику должны отправить на экспертизу". - пояснил он.

Лыгин отметил, что "по последним данным, всех людей выпустили, никого не задержали и их из статуса свидетеля в статус подозреваемого не перевели". "Мое личное впечатление – это акт некого запугивания. Мою девушку тоже отвозили в следственный отдел и там с ней беседовали, хотя она не в статусе свидетеля. Как я понял с ее слов, следователь заявила, что я подозреваюсь в том, что именно с моих устройств были произведены звонки о минировании и это было совершено 4 февраля. Я собираюсь сделать детализацию звонков, может быть, это поможет", - сказал он.

Напомним, что волгоградские школы и детсады с начала года эвакуировали несколько раз после сообщений о минировании. 14 февраля следствие отчиталось о том, что 14-летний подросток из Норильска отправлен под домашний арест. По версии следствия, в январе он отправил три ложных сообщения о минировании волгоградских школ, за что получил 10 тысяч рублей.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе", а новости о преследовании активистов – на странице "Преследование активистов".