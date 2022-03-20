Житель Ставрополья получил условный срок за ложное сообщение о бомбе

20 марта 2022, 22:50

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Промышленный райсуд Ставрополя признал местного жителя виновным в заведомо ложном информировании об акте терроризма и осудил его на два года лишения свободы условно.

Житель Ставрополя 12 января пришел в офис одного из банков и сообщил сотруднику, что в отделении финансовой организации заложено взрывное устройство, сообщила сегодня пресс-служба управления ФСБ России по Ставропольскому краю.

Однако в действительности никаких устройств в здании не было, и против жителя Ставрополя возбудили уголовное дело, передает телекомпания "Свое ТВ".

Промышленный районный суд Ставрополя признал мужчину виновным в заведомо ложном информировании об акте терроризма и вынес ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщила ГТРК "Ставрополье".

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в конце декабря 2021 года житель Волгограда был осужден условно за ложное сообщение о теракте. К трем годам и шести месяцам условно приговорил суд мужчину, который дважды звонил и сообщал о минировании автовокзала.