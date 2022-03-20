Арестован активист партии Народного фронта Азербайджана Эльхан Алиев

20 марта 2022, 00:39

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Активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльхан Алиев арестован в административном порядке на 30 суток по обвинению в неподчинении полиции и мелком хулиганстве. Алиева преследуют из-за активной оппозиционной деятельности, заявил лидер ПНФА Али Керимли.

Насиминский районный суд Баку 19 марта принял решение об административном аресте на 30 суток сотрудника орготдела ПНФА Эльхана Алиева, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы этой оппозиционной партии Натиг Адилов.

По его словам, суд признал Алиева виновным по статьям 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (неподчинение законным требованиям представителя полиции) КоАП Азербайджана.

"Эти обвинения абсолютно надуманны. Эльхана Алиева задержали, когда он ехал на своем автомобиле. Он подчинился, когда сотрудники полиции дали ему знак остановиться. Вместе с сотрудниками полиции он направился в 20-е отделение Насиминского районного управления полиции", - рассказал Адилов.

После этого связь с Алиевым прервалась. "Только поздно вечером в субботу из полиции сообщили, что Эльхан арестован на 30 суток", - сказал Адилов. По его словам, к защите Алиева будет привлечен адвокат с независимой позицией с целью обжалования ареста.

В свою очередь, лидер ПНФА Али Керимли заявил, что Алиева арестовали из-за его активной оппозиционной деятельности. "За последние полгода Эльхана Алиева уже третий раз подвергают административному аресту. Вот так в канун весеннего, дорогого для каждого азербайджанца весеннего праздника Новруз байрам молодого человека лишили возможности провести его в кругу своей семьи, малолетних детей. Эльхан, конечно, никаких законов не нарушал. Его арестовывают за активную оппозиционную деятельность, участие в протестных акциях, критику властей в социальных сетях", - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Представители пресс-службы МВД Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

Дежурный по Насиминскому районному суд подтвердил информацию об аресте Алиева на 30 суток.

Напомним, "Кавказский узел" писал, что Эльхан Алиев был арестован на 20 суток в связи с протестной акцией 1 декабря 2021 года в Баку. Ранее, в октябре того же года он также был арестован на 20 суток по обвинению в неподчинении полиции.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".