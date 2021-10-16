Арестован активист ПНФА Эльхан Алиев

16 октября 2021, 19:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Активист Партии народного фронта Азербайджана Эльхан Алиев арестован в административном порядке на 20 суток по обвинению в неподчинении полиции. В партии считают обвинение надуманным и политически мотивированным.

Алиев перестал выходить на связь 15 октября, сообщил глава пресс-службы Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Натиг Адилов.

"Эльхан Алиев возвращался из города Ширвана в Баку. С 17.20 (16.20 мск) он перестал отвечать на телефонные звонки. Только сегодня утром удалось прояснить, что его доставили в 37-е отделение Хатаинского районного управления полиции Баку. В отношении него был составлен протокол по статье 535.1 (неподчинение законным требованиям полиции) КоАП, и решением Хатаинского районной суда ближе к вечеру он был арестован на 20 суток", - рассказал Адилов корреспонденту "Кавказского узла".

В ПНФА считают обвинение надуманным и политически мотивированным. "Эльхан в последнее время участвовал в акциях в защиту политзаключенных. Несколько активистов разъезжали по районам и городам страны, поднимали там плакаты с портретами политзаключенных и лозунгами с требованием освобождения их, снимали это на фото и видео и потом делились в социальных сетях. Эльхана, судя по всему, задержали, когда он возвращался из Ширвана с очередной акции", - отметил Адилов.

По его мнению, власти устроили новую волну "охоты" на активистов ПНФА. "За последние две недели арестованы в административном порядке пять наших активистов. Кроме того, в результате вопиющего беззакония к 13 годам лишения свободы приговорен наш активист Ниямеддин Ахмедов. Власти опасаются любой активности граждан, а поскольку ПНФА всегда в авангарде борьбы за демократию и свободу, острие репрессий наплавляется всегда против нашей партии", - заявил Адилов.

Он утверждает, что активиста судили без адвоката по выбору, и ПНФА намерена привлечь на защиту доверенного адвоката и обжаловать арест.

В Хатаинском суде подтвердили информацию об аресте Эльхана Алиева. В пресс-службе МВД Азербайджана получить комментарии не удалось.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".