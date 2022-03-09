09 марта 2022, 22:08

QR-коды в Карачаево-Черкесии отменены

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Карачаево-Черкесии решили отменить антиковидные ограничения в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.

Как писал "Кавказский узел", QR-коды требовались в Карачаево-Черкесии для посещения ряда мест и мероприятий.

Госдума России 16 декабря 2021 года приняла в первом чтении и направила для обсуждения в регионы, Совет Федерации и правительство законопроект об обязательном использовании в общественных местах QR-кодов о вакцинации против коронавируса. На повторное обсуждение проекта закона был отведен месяц. В январе Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе и в соответствии с последними методическими рекомендациями Роспотребнадзора, принято решение об отмене ряда ковидных ограничений в Карачаево-Черкесии. Соответствующий указ подписал глава республики Рашид Темрезов.

Так, с сегодняшнего дня полностью снимаются требования по QR-кодам; отменяются рекомендации по переводу работников на дистанционку; снимаются ограничения по проведению массовых культурных, спортивных и досуговых мероприятий. При этом сохраняется масочный режим, но отменяются требования по социальному дистанцированию и по числу посетителей общепита, сказано в сообщении оперативного штаба Карачаево-Черкесии в Instagram.

По данным штаба, в республике отмечается устойчивое снижение заболеваемости по COVID-19. Число новых случаев инфицирования на 9 марта - 139 (406 - в пик заболеваемости 12 февраля). А количество госпитализированных по сравнению с пиком заболеваемости уменьшилось более, чем в три раза, сказано в сообщении.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Информация о законодательных инициативах о введении QR-кодов, акциях их противников и требований об обязательной вакцинации собрана на странице "QR-коды и вакцинация на Кавказе".

Примечание:

""Омикрон" на Северном Кавказе актуализировал вопрос об эффективности вакцинации", "Жители Юга России проигнорировали опасность коронавируса во время крещенских купаний", "QR-коды не стали препятствием для туристов на Домбае и Архызе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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