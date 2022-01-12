QR-коды не стали препятствием для туристов на Домбае и Архызе

12 января 2022, 15:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Отели курорта "Архыз" были заполнены, несмотря на требования о предъявлении QR-кодов, однако на курорте "Домбай" турпоток был ниже, многие отказывались от брони из-за необходимости предъявлять справку о вакцинации, рассказали отельеры и представители турсферы. Некоторые опрошенные "Кавказским узлом" туристы и сотрудники курортов, заявили, что QR-код у них практически не спрашивали.

Как писал "Кавказский узел", для заселения в отели и санатории Северного Кавказа необходимы QR-коды о вакцинации или ПЦР-тесты. На канатных дорогах Карачаево-Черкесии не требуется предъявлять QR-код.

На Северном Кавказе действует обширный горнолыжный туристический кластер, а в Ставропольском крае находится крупный бальнеологический комплекс - в список городов-курортов Кавказских Минеральных Вод входят Железноводск, Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки. Для тех, кто решил посетить кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

Турист Григорий, который работает в банковской сфере в Москве, родом из Пятигорска. Он каждый год ездит в Ставрополье и оттуда посещает горнолыжные курорты в Архызе, на Домбае и в Приэльбрусье. По его словам, он отдаёт предпочтение Архызу. По словам туриста, QR-код у него не потребовали ни при заселении, ни на подъёмниках, ни в других общественных местах, в частности, в кафе.

"Считайте, что ограничений никаких нет. Но мы не в отеле жили, а сняли домик сняли буквально в 10 минутах езды от подъёмников. С нас даже паспортов не требовали. С 3 по 8 января все отели были заняты", - рассказал Григорий.

Андрей из Краснодара также теперь отдаёт предпочтение Архызу, где бывает два раза в год. Он поселился в отеле и не испытывал никакого дискомфорта из-за QR-кодов. "Мы жили в отеле "Барвилль". QR-коды требовали при заселении. Но у нас есть QR-коды, для нас это не проблема. Отели были заполнены, но, по-моему, в этом году очереди были поменьше на подъёмники и в другие места", - сказал он. По его словам, в общественных местах спрашивали QR-коды. "Но каких-то драконовских мер не предпринимал никто", - отметил турист.

В новогодние каникулы курорт "Архыз" был полон туристов, сообщил инструктор по лыжному слалому Абдуллах Карабашев. "Курорт был переполнен. Лишь 9-10 января число гостей значительно уменьшилось", - сказал он. По его словам, в большинстве мест проверки QR-кодов не было. "Особой проверки не было. В помещениях масочный режим тоже не соблюдался", - рассказал Карабашев.

По оценке инструктора по горным лыжам на Домбае Магомеда Джукаева, в этом году курорт посетили меньше туристов, чем в 2021 году. "В новогодние выходные 2021 года меры против пандемии были пожёстче, люди не могли выехать за границу и на Домбае людей было намного больше. До конца марта 2021 года на курорте было очень много туристов", - сказал он.

По словам Джукаева, этот год был "обычным" и QR-коды не были помехой. "QR-коды почти нигде не проверяли. Может быть, при заселении в отели. А на канатках, например, просто купил билет и езжай", - пояснил он.

Нынешние новогодние каникулы на курорте "Домбай" "прошли печально", отметила корреспонденту "Кавказского узла" менеджер отеля "Таулу" в Домбае. "В нашем отеле всё было заполнено, потому что у нас номера турфирма взяла для группы. Но, судя по оценкам коллег, очень многие пустовали, заполняемость была наполовину", - сказала она.

Причиной снижения спроса менеджер считает введение QR-кодов, которые не смогли предъявить туристы. "Звонили, интересовались. Когда узнавали, что нужен QR-код или результат ПЦР-теста при заселении, многие отказывались от поездки", - рассказала она.

По словам менеджера отеля, даже по сравнению с новогодними каникулами 2021 года людей было на Домбае меньше. "В этом году заполняемость была более или менее первые шесть дней января, на 12 января гостиницы почти все пустые. По запросам, которые получали через сайты, через Booking, первый вопрос был о QR-коде. С октября 2021 года у нескольких групп, которые хотели поселиться в нашем отеле, сорвались поездки из-за требования QR-кодов", - рассказала она.

Сотрудник службы бронирования на сайте Dombaj.ru большой разницы в потоке туристов по сравнению с прошлыми новогодними каникулами не видит. "У нас на все выходные все отели были зарезервированы. Поначалу свободных мест в отелях не было. Потом уже появились", - заявила она, указав, что резервировали в основном номера в отелях. По ее словам, гостей предупреждали о необходимости QR-кодов и ПЦР-тестов и это не вызывало проблем.

С тем, что введение QR-кодов не сказалось на заселении в отель, согласился управляющий директор отеля "Вертикаль" в Архызе Константин Голубенко. "99% туристов отнеслись к QR-кодам или необходимости сдавать ПЦР-тест нормально. Практически все гости приезжают с соблюдением тех требований, что нужны для заезда в гостиницу. Или с QR-кодом, или с результатом ПЦР-теста, или с медотводом", - сообщил он.

Кроме того, на курорте организовали мобильную станцию для проведения ПЦР-тестов, рассказал Голубенко корреспонденту "Кавказского узла". "Для тех, кто приехал без этих документов, работает станция по сдаче ПЦР-тестов. Если кто-то не в курсе, что такие требования есть, этот тест можно сделать за 1400 рублей, результат готов за 15 минут. Этого достаточно для заселения.В нашем отеле стопроцентная заполненность вплоть до окончания каникул", - отметил отельер.

Введение QR-кодов едва ли отразилось на продажах туров на российские горнолыжные курорты на новогодние каникулы, в частности в Архыз, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель туроператора Coral Travel. "В Сочи, в Архызе, в других местах горнолыжного отдыха туры все распроданы до середины марта", - сказал представитель туроператора, отметив, что компания предлагает заселение только в отели.

"Мы ориентируемся на такую информацию: турист либо предъявляет сертификат о вакцинации, либо делает ПЦР-тест. Ближе к заезду туроператор контролирует изменение правил заезда и дополнительно информирует об этом", - пояснил представитель компании.