Коллеги Абдулмумина Гаджиева провели три пикета в Махачкале

07 марта 2022, 21:15

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Учредитель газеты "Черновик" Магди Камалов посвятил свою акцию свободе слова, замредактора издания Магомед Магомедов выступил с требованием освободить арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева, журналист газеты "Новое дело" Идрис Юсупов потребовал у властей дать свободу политзаключенным.

Как писал "Кавказский узел", в центре Махачкалы периодически проходят одиночные пикеты в поддержку арестованного журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. Три одиночных пикета прошли в Махачкале 28 февраля в поддержку обвиняемого в финансировании терроризма дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева. Их участники также потребовали освободить политзаключенных и не препятствовать журналисткой деятельности.

Абдулмумин Гаджиев обвинен по делу о финансировании терроризма. Следователи считают, что журналист и его сообщники собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Гаджиев настаивает на своей невиновности. Его коллеги считают преследование журналиста давлением на него. Процесс по делу Гаджиева проходит в Ростове-на-Дону. На заседании 10 февраля свидетели обвинения отказались от показаний.

В Махачкале сегодня на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева три дагестанских журналиста провели одиночные пикеты, сообщило издание "Черновик".

Один из пикетов провел учредитель газеты "Черновик" Магди Камалов. Его акция была посвящена свободе слова, на своем пикете он требовал свободу журналистике.

На другом пикете заместитель редактора издания "Черновик" Магомед Магомедов выступил с требованием освободить арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева. Гаджиев не имеет отношения к тем преступлениям, в которых его обвиняют, считает представитель редакции. Представители издания "Черновик" третий год поддерживают своего коллегу при помощи одиночных пикетов. Сам Гаджиев, находясь в СИЗО, продолжает свою журналистскую деятельность, сообщило издание.

15 февраля дагестанский журналист Абдулмумин Гаджиев в интервью из СИЗО рассказал об условиях содержания в местах заключения, и как ему удается публиковаться в "Черновике" и в Instagram. Гаджиев заявил, что поддержка общества помогает ему отстаивать, как свои права, так и права других заключенных.

На третьем одиночном пикете журналист газеты "Новое дело" Идрис Юсупов потребовал у властей дать свободу политзаключенным.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Более подробно о деле Гаджиева можно узнать в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа опубликованы на тематической странице "Преследование активистов".