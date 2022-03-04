QR-коды отменены в Краснодарском крае

04 марта 2022, 09:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Правило предъявлять QR-коды или отрицательный ПЦР-тест при посещении общественных заведений отменено в Краснодарском крае, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Instagram. Пользователи соцсети предположили, что отмена ограничений по коронавирусу связана с приближением туристического сезона.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 января губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе почти втрое увеличилось число выявляемых ежесуточно случаев инфицирования COVID-19, и что это связано с высоким туристическим потоком.

19 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила МЧС России не размещать беженцев из Донбасса на Кубани и Ставрополье из-за приближения туристического сезона.

В Краснодарском крае отменено требование предъявлять QR-код о вакцинации, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. "С 4 марта отменяем требование предъявлять QR-код о вакцинации, перенесённом заболевании или медотвод при заселении в гостиницы, посещении объектов общепита, предприятий сферы бытовых услуг и розничной торговли, театров, кинотеатров, деловых, конгрессно-выставочных мероприятий ", – написал Кондратьев 3 марта на своей странице в Instagram.

Губернатор добавил, что с 14 марта на Кубани будет разрешена работа фуд-кортов и детских игровых комнат. "При этом пока сохраняются действующие ограничения по числу участников массовых мероприятий – не более 500 человек", – уточнил глава региона.

Эта запись на странице Вениамина Кондратьева в Instagram, на которую подписаны около 315 тысяч пользователей, на 09.00 мск 4 марта набрала 4087 отметок "нравится" и 491 комментарий. Часть их авторов связала ослабление ограничений по коронавирусу с туристическим сезоном.

"Ну, кто бы сомневался. Курортный сезон скоро, как-никак", – написал mikhail__polenov_. "Туристы скоро приедут?" – спросила irinafedotova7372.

Другая часть пользователей попросила отменить и прочие ограничения.

"Уберите маски, никому не нужные", – потребовала strizhakovazinaida. "Добрый день, а масочный режим тоже отменяется?" – спросил пользователь liudmilakolbasa.

За сутки на Кубани от коронавируса скончались 13 пациентов, а общее число смертей от COVID-19 достигло 10 442. За сутки выявлены 1508 новых случаев заболевания, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 229 855, следует из информации, опубликованной 3 марта на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Новости о введении системы QR-кодов и его последствиях на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "QR-коды и вакцинация на Кавказе".