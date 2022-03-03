Кассационный суд отменил решение об отчислении астраханской студентки после митинга

03 марта 2022, 02:57

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Четвертый кассационный суд в Краснодаре направил на новое рассмотрение жалобу Веры Иноземцевой, требовавшей признать незаконным ее отчисление из астраханского вуза после акции в поддержку Навального*, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля 2021 года активисты Вера Иноземцева и Александр Мочалов подали иски в Ленинский райсуд Астрахани, требуя восстановить их в Астраханском госуниверситете. В исках они заявили, что руководство вуза не указало, какие конкретно правила были нарушены участием в акции в поддержку Навального*, а решение об отчислении приняло, не взяв объяснительных. В марте Ленинский райсуд не удовлетворил иск Иноземцевой, а в мае это решение подтвердил Астраханский областной суд.

Иноземцева и Мочалов были отчислены после того, как 23 января 2021 года в Астрахани состоялось двухчасовое шествие в поддержку Навального*. Оно не встретило противодействия силовиков, но уже после акции в городе прошли задержания. За отчисленных вступились астраханские политики Олег Шеин и Михаил Долиев, а блогер Илья Варламов назвал действия руководства вуза "политическими репрессиями". Ректор Константин Маркелов пояснил, что вынужден был отчислить студентов, поскольку они совершили правонарушение.

Заседание кассационного суда прошло 24 февраля, однако информация на сайте суда появилась только сейчас, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Иноземцевой Ярослав Павлюков.

Точная причина, по которой решение было отменено и дело возвращено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, станет известна, когда будет получен текст решения суд, отметил Павлюков. "Думаю, что это произошло по той же причине, что и у Мочалова - потому, что отчисление несоразмерно тем действиям, которые она совершила", - предположил он.

Кассационный суд отменил аналогичное решение Ленинского суда по иску Александра Мочалова, который также требовал признать его отчисление из университета за участие в митинге незаконным.

Дело Мочалова после кассации было возвращено в Ленинский районный суд, там было новое рассмотрение - 14 декабря 2021 года, и снова было принято решение не удовлетворять иск молодого человека, добавил Павлюков. "Приказ об отчислении опять оставили в силе. Мы подали апелляционную жалобу, ее рассмотрение должно было быть в феврале, но заседание отложили на 16 марта", - сказал он.

Дата нового рассмотрения иска Иноземцевой в Ленинском суде пока не назначена, рассказал Павлюков.

"Это, конечно, единственная хорошая новость за последнюю неделю, но я не могу порадоваться этому. Я сейчас поглощена [ситуацией на Украине], пытаюсь помогать людям, работаю волонтером. Очень хочу сейчас только одного - чтобы [спецоперация] поскорее закончилась", - сказала Вера Иноземцева корреспонденту "Кавказского узла".

21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась спецоперация российских войск на Украине. В чем суть этого конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Она сказала, что не ждет от Ленинского районного суда решения в свою пользу.

Александр Мочалов сообщил, что после решения кассационного суда наделся, что Ленинский районный суд примет иное решение - согласится с кассацией и примет решение в его пользу, но этого не случилось. "Это меня, конечно, разочаровало. Я считал, что достаточно оснований для того, чтобы суд согласился с кассацией. Но мы уже подали новую апелляционную жалобу", - сказал активист корреспонденту "Кавказского узла" Александр Мочалов. Он отметил, что повторное решение райсуда, который отказался его восстановить в университете, говорит о том, что оно "политически мотивированное".

* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация также признана судом экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны экстремистскими организациями, по решению суда их деятельность прекращена. 25 января Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов.