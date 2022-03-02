Активисты обвинили власти Грузии в игнорировании ситуации с памятниками Сталину

02 марта 2022, 06:37

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Грузинские активисты неоднократно обращались к властям с требованием демонтировать установленные в стране памятники Иосифу Сталину, в том числе новый бюст в селе Вариани, но власти игнорируют призывы, рассказала Теона Панквелашвили. В Грузии запрещена коммунистическая символика, но этот запрет не распространяется на частные земли, отметил юрист Антон Вачарадзе.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля жители села Вариани Горийского муниципалитета установили памятник Иосифу Сталину. По словам местных жителей, которые стали инициаторами установки памятника, против этого никто не возражал. На следующий день неизвестные облили памятник красной краской.

Активистка Теона Панквелашвили рассказала корреспонденту "Кавказского узла" 1 марта, что в настоящее время памятнику Сталину в Вариани стоит на том же месте, его отмыли. «Мы много раз обращались к властям, чтобы убрали этот памятник Сталину, но власти бездействуют. К сожалению, в разных местах до сих пор сохранились памятники Сталину», - отметила она.

«Мы написали премьер-министру, министру внутренних дел <...> Однако мы получили лишь обещание, что будет созван совет и это обсудят. Что касается того, что памятник облили краской, я не знаю, насколько это запрещено законом. Однако я считаю, что это не вандализм, а правильные действия. Насколько мне известно, дело не возбуждено и расследование не ведется», - добавила Панквелашвили.

Политолог Гия Готуа рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что земля, на которой стоит памятника, "принадлежит Георгию Канделаки, чемпиону мира и Европы по боксу, известному своими про-сталинскими взглядами".

Несмотря на то, что коммунистическая символика запрещена в Грузии, действие этого запрета не распространяется на частные территории, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Антон Вачарадзе.

Сотрудница муниципалитета Кварели Натия Мдинадидзе рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что на территории Горийского муниципалитета находится четыре памятника Сталину. «Один памятник Сталину стоит перед музеем Сталину, другой - в селе Межрисхеви, третий памятник теперь стоит в селе Вариани и маленький бюст есть в селе Квириани», - отметила она.

Она также сообщила, что в декабре 2017 года в честь 138-летия со дня рождения Сталина на центральной площади Гори был установлен его бюст, но его почти сразу убрали.

Многие жители Грузии не осведомлены о масштабах сталинских репрессий и гордятся Сталиным как земляком, занимавшим высший пост в Советском Союзе, рассказали 2 августа 2020 года историки. Часть опрошенных "Кавказским узлом" жителей Грузии подтвердили свои симпатии к личности Сталина.

О 10 наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны можно прочитать в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".