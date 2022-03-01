Каспийск. Фото Artemon228 - https://ru.wikipedia.org/wiki/Каспийск

01 марта 2022, 10:37

Каспийск принял первых беженцев из Донбасса

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из Луганской народной республики в Каспийск прибыла семья из матери и двоих детей, беженцам будет оказана вся необходимая помощь, сообщили местные власти.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 февраля полпредство президента в СКФО объявило, что регионы Северного Кавказа готовы принять 3,3 тысячи беженцев из Донбасса, в том числе в Дагестане – 600 беженцев. 22 февраля власти Дагестана заявили, что готовы разместить беженцев в Карабудахкентском и Кайтагском районах, а также в Избербаше и Махачкале.

О начале эвакуации жителей в Россию сообщили 18 февраля главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ночь на 19 февраля в Ростовскую область прибыли первые автобусы с беженцами. 21 февраля мэр Махачкалы Салман Дадаев заявил о готовности разместить в городе 200 беженцев.

Беженцы из ЛНР прибыли в Каспийск. Речь идет о семье из матери и двоих детей, сообщила руководитель пресс-службы мэрии города Луиза Ахмедова.

"Каспийск принял первых вынужденных переселенцев из [Луганской народной республики]. Симельникова Екатерина самостоятельно оказалась в Каспийске. Глава города Борис Гонцов, узнав об этом, изъявил желание помочь семье. В ближайшее время состоится встреча мэра с гостями, им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе возможное устройство детей в детский сад", – привел сегодня ТАСС слова Ахмедовой.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "«Эхо Украины» на Кавказе".

Примечание:

"Два снаряда разорвались на территории Ростовской области", "Первые беженцы из самопровозглашенной ДНР прибыли в Ростовскую область", "Ростовский суд объяснился за публикацию о российских военных на востоке Украины".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

01 марта 2022, 11:18

01 марта 2022, 11:02

01 марта 2022, 09:51

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    Джихад может объявить имам, представитель власти или духовный лидер, указали опрошенные "Кавказским узлом" религиоведы, комментируя слова муфтия Чечни Салаха Межиева об отправке земляков на Украину. Объявляя джихад, муфтию следовало подчеркнуть, что это касается военнослужащих, а не всех мусульман, пояснили они.

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