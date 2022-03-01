Каспийск принял первых беженцев из Донбасса

01 марта 2022, 10:37

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Из Луганской народной республики в Каспийск прибыла семья из матери и двоих детей, беженцам будет оказана вся необходимая помощь, сообщили местные власти.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 февраля полпредство президента в СКФО объявило, что регионы Северного Кавказа готовы принять 3,3 тысячи беженцев из Донбасса, в том числе в Дагестане – 600 беженцев. 22 февраля власти Дагестана заявили, что готовы разместить беженцев в Карабудахкентском и Кайтагском районах, а также в Избербаше и Махачкале.

О начале эвакуации жителей в Россию сообщили 18 февраля главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ночь на 19 февраля в Ростовскую область прибыли первые автобусы с беженцами. 21 февраля мэр Махачкалы Салман Дадаев заявил о готовности разместить в городе 200 беженцев.

Беженцы из ЛНР прибыли в Каспийск. Речь идет о семье из матери и двоих детей, сообщила руководитель пресс-службы мэрии города Луиза Ахмедова.

"Каспийск принял первых вынужденных переселенцев из [Луганской народной республики]. Симельникова Екатерина самостоятельно оказалась в Каспийске. Глава города Борис Гонцов, узнав об этом, изъявил желание помочь семье. В ближайшее время состоится встреча мэра с гостями, им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе возможное устройство детей в детский сад", – привел сегодня ТАСС слова Ахмедовой.

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