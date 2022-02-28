Эвакуация граждан Азербайджана из Харькова ускорена из-за авиаударов

28 февраля 2022, 17:01

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60 граждан Азербайджана решено сегодня экстренно эвакуировать из Харькова в связи с авиаударами по городу, находиться в котором стало опасно, сообщил глава Центра общественно-политических процессов при почетном консульстве Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня почетное консульство Азербайджана в Харькове сообщило, что за сутки были зарегистрированы более 300 граждан Азербайджана, из них 30 эвакуированы из наиболее небезопасных районов города на украинско-польскую границу.

После начала боевых действий российских войск на Украине граждане Азербайджана, живущие там, начали покидать страну. К вечеру 26 февраля около 500 граждан Азербайджана выехали с Украины в Молдавию, еще 190 - в Польшу. К странам, которые готовы временно принять эвакуирующихся азербайджанских граждан, добавились Венгрия и Румыния. Сегодня из Румынии на родину прилетела группа граждан Азербайджана, покинувших Украину.

По Харькову сегодня начали наносить авиаудары, сообщил председатель Центра общественно-политических процессов и международных исследований при почетном консульстве Азербайджана в Харькове Самир Адыгезалли.

По его словам, в связи с бомбардировкой города и ожидаемым масштабным наступлением на город почетное консульство Азербайджана сегодня экстренно отправит на поезде во Львов еще 60 своих граждан, в том числе студентов.

"Находиться в Харькове сейчас совершенно невозможно с точки зрения безопасности. Сегодня я тоже покидаю город", - приводит слова Адыгезалли АПА.

Военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. Вечером 27 февраля Минобороны России впервые с начала операции признало, что среди российских военнослужащих есть погибшие и раненые, но не уточнило их число. О военном конфликте на Украине можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".