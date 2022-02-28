28 февраля 2022, 14:26

Три уроженца Азербайджана ранены на украинско-российской границе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженцы Азербайджана, перевозившие сельхозпродукцию с Украины в Россию, получили ранения при обстреле на границе.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля три гражданина Азербайджана погибли при обстреле, когда пытались эвакуироваться из Одесской области Украины в Молдавию, еще четверо получили ранения. Еще один гражданин Азербайджана был убит выстрелом с неизвестного направления в центре Харькова.

Три этнических азербайджанца получили ранения при обстреле на украинско-российской границе, сообщил председатель Центра общественно-политических процессов и международных исследований при консульстве Азербайджана в Харькове Самир Адыгезалли.

По его словам, Самир Таиров, Юсиф Байрамов и Надир Аскерзаде получили пулевые ранения, когда на грузовике перевозили сельскохозяйственную продукцию из Днепропетровской области Украины в российский Белгород.

Раненые госпитализированы "при содействии украинских военных", пишет АПА. Являются ли эти люди гражданами Азербайджана, агентство не уточнило.

Почетное консульство Азербайджана в Харькове работает в штатном режиме, его сотрудники продолжают регистрировать граждан Азербайджана и консультировать их по вопросам безопасности, сообщает haqqin.az.

По данным почетного консульства, за сутки были зарегистрированы более 300 соотечественников, из них 30 эвакуированы из наиболее небезопасных районов Харькова на украинско-польскую границу, информирует издание.

Напомним, военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. Вечером 27 февраля Минобороны России впервые с начала операции признало, что среди российских военнослужащих есть погибшие и раненые, но не уточнило их число. О военном конфликте на Украине можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

После начала боевых действий на Украине граждане Азербайджана, живущие там, начали покидать страну. К вечеру 26 февраля около 500 граждан Азербайджана выехали с Украины в Молдавию, еще 190 - в Польшу. К странам, которые готовы временно принять эвакуирующихся азербайджанских граждан, добавились Венгрия и Румыния. Сегодня из Румынии на родину прилетела группа граждан Азербайджана, покинувших Украину.

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Участник антивоенной акции у посольства России задержан в Баку", "Демонстранты в Баку выступили в поддержку Украины", "Военные эксперты указали на схожесть спецоперации против Украины с пятидневной войной с Грузией".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

28 февраля 2022, 17:01

28 февраля 2022, 16:32

  • "Международный Мемориал"* потребовал отложить ликвидацию

    Руководство "Международного Мемориала"* начало процедуру ликвидации общества, но потребовало у Верховного суда отложить исполнение решения до вердикта ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах. Решение суда было неправомерным, заявил после заседания адвокат Генри Резник.

28 февраля 2022, 15:55

28 февраля 2022, 15:34

  • Военные эксперты исключили бомбардировку жилых кварталов Киева

    Открытие коридора для эвакуации киевлян не связано с подготовкой бомбардировки города, поскольку военная спецоперация, в отличие от войны, не предполагает удары по жилым кварталам, указали опрошенные "Кавказским узлом" специалисты. Бомбардировка столицы Украины исключена даже в том случае, если переговоры двух сторон окажутся неудачными, отметили они.

28 февраля 2022, 15:07

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи