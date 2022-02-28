Три уроженца Азербайджана ранены на украинско-российской границе

28 февраля 2022, 14:26

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Уроженцы Азербайджана, перевозившие сельхозпродукцию с Украины в Россию, получили ранения при обстреле на границе.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля три гражданина Азербайджана погибли при обстреле, когда пытались эвакуироваться из Одесской области Украины в Молдавию, еще четверо получили ранения. Еще один гражданин Азербайджана был убит выстрелом с неизвестного направления в центре Харькова.

Три этнических азербайджанца получили ранения при обстреле на украинско-российской границе, сообщил председатель Центра общественно-политических процессов и международных исследований при консульстве Азербайджана в Харькове Самир Адыгезалли.

По его словам, Самир Таиров, Юсиф Байрамов и Надир Аскерзаде получили пулевые ранения, когда на грузовике перевозили сельскохозяйственную продукцию из Днепропетровской области Украины в российский Белгород.

Раненые госпитализированы "при содействии украинских военных", пишет АПА. Являются ли эти люди гражданами Азербайджана, агентство не уточнило.

Почетное консульство Азербайджана в Харькове работает в штатном режиме, его сотрудники продолжают регистрировать граждан Азербайджана и консультировать их по вопросам безопасности, сообщает haqqin.az.

По данным почетного консульства, за сутки были зарегистрированы более 300 соотечественников, из них 30 эвакуированы из наиболее небезопасных районов Харькова на украинско-польскую границу, информирует издание.

Напомним, военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. Вечером 27 февраля Минобороны России впервые с начала операции признало, что среди российских военнослужащих есть погибшие и раненые, но не уточнило их число. О военном конфликте на Украине можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

После начала боевых действий на Украине граждане Азербайджана, живущие там, начали покидать страну. К вечеру 26 февраля около 500 граждан Азербайджана выехали с Украины в Молдавию, еще 190 - в Польшу. К странам, которые готовы временно принять эвакуирующихся азербайджанских граждан, добавились Венгрия и Румыния. Сегодня из Румынии на родину прилетела группа граждан Азербайджана, покинувших Украину.

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".