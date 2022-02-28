Сотрудники администрации работают с беженцами. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла".

28 февраля 2022, 12:40

Более 5 тысяч беженцев прибыли в Ростовскую область за сутки

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За последние сутки  пять тысяч беженцев из Донецкой и Луганской народных республик пересекли границу России, сообщили пограничники. По данным источника в силовых структурах, общее число беженцев превысило 127 тысяч.

Как писал "Кавказский узел",  18 февраля началась эвакуация беженцев с Донбасса. 24 февраля власти Донецкой народной республики приняли решение приостановить эвакуацию женщин с детьми и пожилых людей в Россию. 25 февраля секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что границу с Россией пересекли более 120 тысяч беженцев из Донбасса. В ряд регионов России, которые принимают беженцев из Донбасса, в том числе и в Ростовскую область,  направлены врачи для оказания помощи жителям ДНР и ЛНР в пунктах временного пребывания, сообщил Минздрав.

Продолжается эвакуация жителей Донбасса, сообщила сегодня пресс-служба  пограничного управления ФСБ России по Ростовской области. "За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 5000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - процитировал сообщение ведомства "Коммерсант".

27 февраля ведомство отчиталось погранслужба ФСБ по Ростовской области отчиталась о 4200 беженцах, прибывших за стуки  Ростовскую область, напомнил сегодня "Интерфакс".

Количество жителей ДНР и ЛНР, эвакуированных с 18 февраля в Россию, превысило 127 тысяч человек, сообщило сегодня ТАСС соо ссылкой на источник в силовых структурах

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. Украинские официальные источники сообщили о боях вдоль границ Украины, а также об обстреле мирных жителей. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"ФСБ сообщила об обстрелах Ростовской области со стороны Украины", "Российские военные заявили об установлении полного контроля в Мелитополе", "Приезд беженцев стал в Абхазии единственным отголоском войны на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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