Угрозы жителям села Храморт прекратились

27 февраля 2022, 06:27

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После вмешательства российских миротворцев и представителей властей Нагорного Карабаха азербайджанские военные прекратили требовать у жителей села Храморт покинуть дома.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля жители села Храморт в Нагорном Карабахе пожаловались на угрозы азербайджанских военных. По их словам, с азербайджанских постов уже несколько дней транслируются требования к ним покинуть дома, в противном случае сельчанам угрожают применением силы. Они попросили помощи у властей Нагорного Карабаха и миротворцев.

После войны в Нагорном Карабахе жители приграничных сел неоднократно сообщали об обстрелах с азербайджанской стороны. Житель села Храморт был 15 февраля обстрелян с азербайджанской стороны, когда проводил сельхозработы, пули повредили его трактор, сообщила полиция Нагорного Карабаха. На следующий день азербайджанские военные угрозами заставили сельчан прекратить работы на виноградниках. Военные базы Азербайджана не должны находиться рядом с армянскими населенными пунктами, заявили омбудсмены Армении и Нагорного Карабаха.

26 февраля село Храморт посетили прокурор, омбудсмен, представители полиции, сотрудники Совбеза Нагорного Карабаха и представители российского миротворческого контингента. Во второй половине дня армянская сторона вместе с миротворцами начали переговоры с азербайджанской стороной, после которых они выключили громкоговорители, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

"На данный момент наши полицейские проводят усиленную охрану общины Храморт, чтобы мирное население было в безопасности", - сказал он.

Руководитель общины Храморт Зорик Абрамян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в "общине уже несколько часов спокойно".

"Насколько были эффективны переговоры, будет видно в ближайшие дни. А пока люди не могут спокойно работать в поле и на виноградных плантациях. А «инженерные работы», о которых говорили азербайджанцы, на самом деле, это рядом с селом строится водопровод, чтоб обеспечить ряд общин оросительной водой. Здесь тоже работы частично не проводятся", - сказал Абрамян.

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян заявил корреспонденту "Кавказского узла", что "единственное, что может обеспечить безопасность мирных граждан Храморта, это отвод азербайджанских постов от населенного пункта или постоянное присутствие российских миротворцев в самой общине, что повысит чувство безопасности у жителей населенного пункта и способствует нормализации жизни гражданского населения".

По его словам, в общине на 300 жителей приходится более 80 детей дошкольного и школьного возраста, а также много пожилых людей, при этом "нормальная жизнь села парализована, люди в основном прекратили сельскохозяйственные работы, которые являются основным средством к существованию".

В сообщении Генпрокуратуры Нагорного Карабаха говорится, что "26 февраля генпрокурор посетил общину Храморт, вместе с главой районной администрации и другими должностными лицами встретился с жителями общины, выслушал их опасения и предложения, объездил важные для обеспечения безопасности села участки и проинспектировал территорию".

"В заявлениях азербайджанской стороны через громкоговорители, адресованных мирным жителям общины, содержались прямые угрозы <...> По итогам обсуждения жителями поселка внесены предложения в Генеральную прокуратуру по необходимым гарантиям безопасности, которые в ближайшее время будут переданы в соответствующие органы, в том числе в прокуратуру Российских миротворческих сил", - говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.