Минобороны России связало свою активизацию на Украине с отсутствием переговоров

26 февраля 2022, 21:55

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Российские военные получили приказ о наступлении на Украине по всем направлениям после отказа Киева от переговорного процесса, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Владимир Зеленский выступает за полноценные переговоры с Кремлем без ультиматумов, заявил представитель президента Украины.

Как сообщал "Кавказский узел", Минобороны России 25 февраля заявило о взятии аэродрома Гостомель, блокировке Чернигова и частичной блокировке Киева. Генштаб Украины сообщил о боях в районе Киева и Мелитополя. Вечером 25 февраля Минобороны России сообщило, что российские военные блокировали города Сумы и Конотоп и вывели из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, а также информировало о взятии Мелитополя. Российские военные взяли под полный контроль город Мелитополь, заявило сегодня Минобороны России. Генштаб Украины сообщил о боях в Киевской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях, а ООН указало на угрозу гуманитарной катастрофы на Украине.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. Вечером того же дня Минобороны России заявило, что российские войска вышли к Херсону и взяли под контроль Северо-Крымский канал. Украинские официальные источники сообщили о боях вдоль границ Украины, а также об обстреле мирных жителей. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Неготовность Киева к переговорам названа причиной нового наступления российских военных

После заявлений украинской стороны 25 февраля о готовности к переговорам активные боевые действия на основных направлениях операции были приостановлены, но "после того как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции", - сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, слова которого приводятся на сайте министерства.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил сегодня, что Зеленский согласен только на полноценные переговоры с Россией без ультиматумов. "Владимир Зеленский категорически не приемлет никаких неприемлемых для Украины условий и ультиматумов. Только полные переговоры", - говорится в сообщении на странице офиса президента Украины в Facebook.

25 февраля Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры, чтобы избежать гибели людей. В ночь на 25 февраля в своем видеообращении Зеленский упомянул о возможном нейтральном статусе Украины. Москва готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию, сообщил в тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сделав акцент на словах президента Украины о готовности обсуждать нейтральный статус страны. "Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса. В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией", - заявил Песков.

Стороны конфликта сообщают о ситуации в зоне боевых действий

Конашенков также рассказал о попытке военно-морских сил Украины атаковать российские корабли. По его словам, 16 катеров ВМС Украины, используя "тактику роя", атаковали сегодня корабли Черноморского флота, в результате морского боя шесть украинских катеров были уничтожены.

Подразделения войск ЛНР продолжили наступление в направлении населенного пункта Рубежное, сегодня они расширили полосу наступления и продвинулись с начала операции на глубину уже до 46 километров, овладев населенными пунктами Счастье и Муратово, говорится в сообщении Минобороны России.

Силы ДНР взяли под контроль 12 посёлков в Донбассе, заявил сегодня представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин. "Подразделения народной милиции взяли под контроль населенные пункты Николаевка, Новогнатовка, Богдановка, Трудовское, Рыбинское, Васильевка, Старогнатовка, Чичерино, Прохоровка, Андреевка, Павлополь, Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги", - процитировал Басурина "Интерфакс". Он добавил, что подразделения ДНР "вышли к населенным пунктам Дмитровка, Свободное, Донское и Аналоль".

Генштаб Украины на своей странице в Facebook сегодня вечером сообщил о боях под Черниговом. Здесь же приводится информация о потерях с российской стороны.

За время военных действий уже более 150 тысяч украинских беженцев пересекли границу соседних стран, они направляются в основном в Польшу, Венгрию, Молдавию, Румынию, сообщил сегодня в Twitter Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

В Одесской области сегодня введен комендантский час с 19.00 до 06.00 (20.00 - 07.00 мск), сообщило со ссылкой на информацию областной администрации УНИАН. Комендантский час также действует в других регионах страны, в том числе в Киеве, отмечает издание.

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