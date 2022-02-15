Сводка оперштаба Дагестана о ситуации с коронавирусом в республике на 15 февраля 2022 года. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=f7M1mA-Nh8g

15 февраля 2022, 23:25

Минздрав заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Дагестане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За последнюю неделю количество пациентов, выписанных из ковидных больниц, превысило число госпитализированных, что говорит о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19, сообщила врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева. Количество зараженных коронавирусом в республике по-прежнему высоко, просто не все обращаются за помощью врачей, указали пользователи Instagram. 

Как писал "Кавказский узел", 6 января оперштаб констатировал ухудшение ситуации с COVID-19 в Дагестане. 27 января Роспотребнадзор рекомендовал прекратить массовые богослужения в Дагестане. Несмотря на это 11 февраля в мечетях Махачкалы прошли коллективные пятничные молитвы. Верующие усомнились в том, что ограничения способствуют снижению в регионе статистики заболеваемости коронавирусом и внебольничной пневмонией.

В республике отмечается относительная стабилизация распространения COVID-19, сообщила сегодня врио министра здравоохранения региона Татьяна Беляева на видео, опубликованном на странице ведомства minzdravrd в Instagram, которая насчитывает 157 тысяч подписчиков.

По словам Беляевой, в последние дни выписка пациентов из ковид-госпиталей впервые превысила поступление.  "Для нас прогностически это хороший показатель. Мы надеемся на то, что мы выходим на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, и можно говорить о том, что циркулирующий в республике в 70 процентах случаях "омикрон" все-таки вытесняет "дельту"", - сказала она.

Беляева также отметила, что среди госпитализированных с коронавирусом есть тяжелые пациенты, которым требуются реанимация.

В связи со спадом заболеваемости некоторые медицинские учреждения, в которых были развернуты запасные койки для лечения коронавирусной инфекции, возвращаются в профильный режим работы, отметила она.

По слова Беляевой, в Дегаестане привито от COVID-19 более 1 миллиона 125 тысяч жителей.

Пользователи посмотрели видеоролик  5060 раз и оставили под ним 18 комментариев. Они усомнились в спаде заболеваемости в республике.

"Никакого спада нет, все целыми улицами болеют, просто не обращаются в медучреждения", - написал sabir.9006 .

"Конечно стабилизируется, заболевшие не хотят в больницы ложиться [...] а сами лечатся альтернативным лечением", - поддержал его  __face__.

Некоторые пользователи сочли, что озвученные Минздравом данные по стабилизации ситуации могут привести к тому, что люди перестанут соблюдать ограничения.

"Почему вы по всем пабликам публикуете, афишируете [данные], как вирус пошёл на спад? Вы не думаете что люди могут во всю хлынуть по свадьбам по гостям, или вы ждёте, чтоб опять подъем [заболеваемости] пошёл?" - возмутился rasik___005

В Дагестане за неделю с 9 по 15 февраля снизилось суточное число госпитализаций с коронавирусом. Так, если 9 февраля в больницу было помещено 248 пациентов, то 15 февраля - 154. Число выписанных из ковидных госпиталей все это время превышало число поступивших: 9 февраля врачи выписали домой 588 пациентов, а 15 февраля - 527. Всего с начала пандемии в Дагестане выявлено 83 030 случаев заражения коронавирусом, из них 601 - за минувшие сутки, скончались 3 408 больных, в том числе 10 - за последние сутки, а общее число смертей от COVID-19 достигло 3380. За сутки выявлен 651 новый случай заболевания, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 80 710, следует из информации, опубликованной сегодня на сайте "Стопкоронавирус.рф". 

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", а материалы о введении системы QR-кодов и его последствиях – на странице "QR-коды и вакцинация на Кавказе".

Примечание:

"Водители автобусов в Махачкале пожаловались на массовое увольнение", "Жители махачкалинского поселка отказались платить по новому тарифу в маршрутках", "Водители маршруток поддержали претензии антимонопольщиков к мэрии Махачкалы".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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