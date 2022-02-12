Верующие в Дагестане проигнорировали ограничения на проведение пятничных молитв

12 февраля 2022, 07:02

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11 февраля в мечетях Махачкалы прошли коллективные пятничные молитвы, несмотря на рекомендацию Роспотребнадзора не проводить богослужения со скоплением людей. Верующие усомнились в том, что ограничения способствуют снижению в регионе статистики заболеваемости коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 января оперштаб констатировал ухудшение ситуации с COVID-19 в Дагестане. 27 января Роспотребнадзор рекомендовал прекратить массовые богослужения в Дагестане.

За сутки в Дагестане от коронавируса скончались шесть пациентов, а общее число смертей от COVID-19 достигло 3380. За сутки выявлен 651 новый случай заболевания, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 80 710, следует из информации, опубликованной 11 февраля на сайте "Стопкоронавирус.рф".

В пятницу, 11 февраля, в махачкалинских мечетях, несмотря на рекомендацию Роспотребнадзора, прошли коллективные пятничные молитвы, передал корреспондент "Кавказского узла". Житель Махачкалы Курбан рассказал, что совершил пятничную коллективную молитву в центральной Джума Мечети. По его словам, количество верующих в мечети было "как обычно для пятничной молитвы – большое количество прихожан". Курбан отметил, что посетители мечети не соблюдали масочный режим, а во время коллективной молитвы "не соблюдалась дистанция". "Там маски были [раздавали], кто хочет, одевал, а кто не хочет нет", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Курбан считает, что введение региональным Роспотребнадзором ограничения на проведение коллективных молитв адекватной мерой, учитывая, что в Дагестане растет число заболеваний коронавирусом. При этом он затруднился объяснить, почему вопреки рекомендации Роспотребнадзора решил пойти в мечеть на коллективную пятничную молитву. "Раз проводят [совершают коллективную молитву в мечети], то я решил пойти, а если полностью закроют [мечети], то не буду ходить", – заявил Курбан.

Житель Махачкалы Заур также рассказал, что совершил пятничную молитву в одной из мечетей Махачкалы. По его словам, "мечеть была полная" и при этом присутствующие не соблюдали ни масочный режим, ни иные ограничения. "Уже давно эти ограничения никто не соблюдает. Только одного человека видел [во время пятничной молитвы] в маске, и все", – сказал Заур корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, ограничения не принесут должного эффекта, так как жители Дагестана перестали соблюдать те профилактические меры, которые в начале пандемии сдерживали распространение коронавируса. А сама болезнь, по мнению Заура, сейчас распространяется вне зависимости от ограничений. Махачкалинец также признался, что перестал носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Ограничения на проведение коллективных богослужений не повлияют на статистику новых заболеваний коронавирусом и не смогут сдержать распространение болезни, считает еще один житель Махачкалы Сулейман. По его мнению, большинство жителей Дагестана уже переболели коронавирусом и внебольничной пневмонией. Он рассказал, что тоже совершил пятничную коллективную молитву в одной из махачкалинских мечетей, при этом, по его словам, в мечети было большое количество людей и "почти все были без масок".

Сулейман отметил, что давно перестал носить маску и соблюдать социальную дистанцию, так как не видит в этом пользы.

Верующий по имени Али совершил пятничный намаз в махачкалинской мечети "Ихлас". С его слов, он совершал коллективную молитву вне стен мечети так как сама мечеть со всеми молитвенными залами к моменту прихода Али была уже заполнена людьми.

Али отметил, что на улице во время пятничной молитвы верующие не соблюдали никаких ограничений. Однако руководство мечети "Ихлас" призывало верующих соблюдать ограничительные меры во время коллективных молитв и следит за их соблюдением в молитвенных залах, подчеркнул он.

Али считает, что ограничения на проведение коллективных богослужений обоснованные и способствуют сдерживанию распространения коронавируса. Он подчеркнул, что многие жители Дагестана недовольны запретами на коллективные молитвы, в то время как, со слов недовольных жителей, ответственные за эти ограничения ведомства не запрещают курсирование общественного транспорта, где также большое количество людей на сравнительно малой площади транспортного средства .

Однако верующий уверен, что региональный Роспотребнадзор исходит из своих возможностей, вводя ограничения там, где это возможно и максимально эффективно. "Роспотребнадзор ограничивает те местах, где они могут ограничивать. Они не могут запретить людям, чтобы они перестали ходить в супермаркеты или они не могут ограничить поездки людей на общественном транспорте. Это приведет к большому коллапсу", – сказал Али корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он отметил, что оправданы как частичные ограничения, так и полный запрет там, где это поможет сдержать дальнейшее распространение коронавируса и внебольничной пневмонии.

В махачкалинской мечети "Тангим" была проведена пятничная молитва. На молитве присутствовало большое количество верующих. Социальная дистанция в мечети соблюдалась "до окончания проповеди имама", а с началом коллективной пятничной молитвы соблюдать социальную дистанцию и следить за ее соблюдением, было невозможно, рассказал журналист Идрис Юсупов, посетивший пятничную молитву в мечети "Тангим".

При этом Юсупов отметил, что при посещении мечети в пятничный день и во время коллективной молитвы верующие преимущественно соблюдают масочный режим.

Посетитель мечети "Тангим" по имени Магомед рассказал, что при входе в мечеть сотрудники администрации мечети раздавали верующим маски и призывали входящих их надевать, а также проводили дезинфекцию рук посетителям мечети. Также Магомед отметил, что количество пришедших для совершения коллективной пятничной молитвы было обычным для такого дня.

Напомним, что власти Дагестана вводили ограничения на богослужения с присутствием людей в июне 2021 года. Тем не менее, мечети в Махачкале продолжили работу, а часть жителей, опрошенных "Кавказским узлом" рассказали, что посетили на Курбан-байрам намаз в мечетях и принимали гостей. Другие горожане отметили, что провели молитву дома и воспользовались услугой жертвоприношения через благотворительный фонд.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", а материалы о введении системы QR-кодов и его последствиях – на странице "QR-коды и вакцинация на Кавказе".