Руководство КБГУ объяснило решение выселить жильцов общежитий

11 февраля 2022, 10:29

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Решение о выселении бывших сотрудников Кабардино-Балкарского госуниверситета из общежитий принято судом потому, что задолженность за коммунальные услуги в каждой из этих семей превысила 250 тысяч рублей, пояснил проректор вуза в ответ на видеообращение жильцов.

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля было опубликовано видео с жалобами жильцов общежитий Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) на улицах Осипенко и Чернышевского в Нальчике, которые рассказали, что их угрожают выселить в ближайшее время. По словам жильцов, им заявили, что нужно выселиться, так как они больше не сотрудники университета, но выселяться их семьям некуда.

Еще в 2016 году руководство университета уволило сотрудников, пообещав передать дома администрации Нальчика, чтобы квартиры можно было приватизировать. Люди сами оплатили ремонт, брали для этого кредиты, в КБГУ им обещали, что скоро общежития будут в муниципальной собственности, но процесс передачи зданий городу ещё не завершился, рассказали жильцы.

Обращение проректора КБГУ Султана Геккиева в связи с обращением бывших сотрудников опубликовано поздно вечером 10 февраля на странице вуза в Instagram.

"На сегодняшний день в студенческих общежитиях КБГУ проживает 623 действующих и бывших сотрудника, более 500 из которых имеют задолженность за проживание, а часть уже давно не имеет трудовых отношений с университетом. Согласно положению о студенческом городке, университет может предоставлять места в общежитиях сотрудникам, но только на период их работы. Записывая обращение, наши коллеги умолчали факт задолженности за проживание, а это оплата света, газа, воды в размере 19 миллионов рублей. Университет – это образовательная организация, и 19 миллионов для нас огромная сумма. К сожалению, мы вынуждены проводить работу по ее взысканию", - сказал на видео проректор.

По его словам, с 2019 года университет подал 11 исков на жильцов общежитий, чья задолженность превышает 250 тысяч рублей. "Учитывая факт отсутствия основания для проживания, в отношении указанных лиц было вынесено судебное решение о выселении и взыскании задолженности", - сказал Султан Геккиев.

Также он коснулся вопроса передачи общежития из федеральной собственности в муниципальную. "По поручению руководства республики в прошлом году работала межведомственная комиссия университета и местной администрации. Комиссия занималась оценкой технического состояния и технической документации общежитий. По решению комиссии, а также по рекомендации местной администрации городского округа Нальчик университетом были проведены работы по полной замене кровли двух общежитий, замене окон, капитальному ремонту фасада, а также подъездов, коридоров и мест общего пользования. Сумма затрат университета на два общежития в 2021 году составила 10 миллионов рублей. К сожалению, и об этом наши коллеги [записавшие видео] молчат. В адрес учредителя, Минобразования, университетом направлено обращение с просьбой согласовать передачу общежитий № 1 и № 2 в муниципальную собственность. В данный момент вопрос находится на рассмотрении", - пояснил проректор вуза.

Он подчеркнул, что до жильцов информация об их задолженности "и так доводится регулярно", а "с долгом почти в 20 миллионов рублей ни Минобразования, ни местная администрация не дадут согласия на передачу и прием".

"Многие жильцы относятся с пониманием, но есть и те, которые категорически отказываются платить. Отдельно хотел бы озвучить, что задолженность записавших видеообращение (здесь Геккиев назвал имена, фамилии и отчества двух женщин. – Прим. "Кавказского узла") составляет 598 и 363 тысячи соответственно. И, к сожалению, в отношении таких лиц университет и в дальнейшем будет вести работу по взысканию задолженности", - сказал представитель КБГУ.

Напомним, жильцы общежития КБГУ в сентябре 2017 года обратились в суд, заявив, что работали на разных должностях в КБГУ и получили комнаты, приведя в порядок здание общежития и сделав ремонт за свой счет. По словам жильцов, им выдали ордеры на квартиры, а также прописали на постоянной основе. С 1 января 2017 года администрация КБГУ подняла тарифы, и платить такие суммы они не в состоянии, пояснили жильцы, потребовав расчета оплаты по квадратуре, а не по койко-местам. Жильцы общежития №6 Кабардино-Балкарского государственного университета подали в суд иск с требованием отменить решение руководства вуза о повышении платы за проживание, но Нальчикский городской суд 20 октября 2017 года отклонил иск.