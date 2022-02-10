Жильцы общежитий университета в Нальчике оказались под угрозой выселения

10 февраля 2022, 21:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Приставы угрожают выселением жильцам общежитий Кабардино-Балкарского государственного университета после сокращений в вузе, но семьи с детьми не имеют другого жилья и переселяться им некуда, заявили сами жильцы.

Как сообщал "Кавказский узел", жильцы общежития, обратившиеся в суд, заявили в сентябре 2017 года, что работали на разных должностях в КБГУ и получили комнаты, приведя в порядок здание общежития и сделав ремонт за свой счет. По словам жильцов, им выдали ордеры на квартиры, а также прописали на постоянной основе. С 1 января 2017 года администрация КБГУ подняла тарифы, и платить такие суммы они не в состоянии, пояснили жильцы, потребовав расчета оплаты по квадратуре, а не по койко-местам. Жильцы общежития №6 Кабардино-Балкарского государственного университета подали в суд иск с требованием отменить решение руководства вуза о повышении платы за проживание, но Нальчикский городской суд 20 октября 2017 года отклонил иск.

Жильцы общежитий Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) пожаловались, что их угрожают выселить в ближайшее время. "160 семей могут выселить из общежитий КБГУ после того, как жильцы попали под сокращение в университете", - говорится в сегодняшнем сообщении в паблике patriot_kbr в Instagram, насчитывающем более 369 тысяч подписчиков. За восемь часов ролик набрал 39 352 просмотра и 164 комментария.

Ранее общежития на улицах Осипенко и Чернышевского в Нальчике перешли от потребсоюза на баланс вуза вместе с живущими в них людьми. Большинство из них работало в образовательном учреждении, а некоторые устроились туда, чтобы продолжать жить в общежитии, сказано в описании к ролику.

Университет пообещал передать дома администрации города, чтобы квартиры можно было приватизировать. Люди сами оплатили ремонт, брали для этого кредиты, в КБГУ им обещали, что скоро общежития будут в муниципальной собственности. "И вот: многим сотрудникам пришлось уйти по собственному - в обмен на то, что выселять их не будут. Но процесс передачи зданий городу ещё не завершился. Представителям КБГУ предстоит договориться с Минпросвещения РФ - когда это будет, никто не знает. Народ живёт в подвешенном состоянии, неплательщиков с долгами больше 200 тысяч попросили уйти", - говорится в сообщении к ролику.

Паблик опубликовал видеоролик с жалобами жильцов общежития. "Я проживаю в общежитии по Осипенко, 20 с 92-го года. Нас сюда заселял тогда еще КабБалпотребсоюз... Через какое-то время, это примерно три-четыре года, без ведома университет взял в аренду все эти здания вместе с жильцами. И нам пришлось устраиваться на работу [в КБГУ], чтобы не потерять жилплощадь. Я лично проработала в университете с 97-го года по 2016 год, так как только сотрудникам предоставлялось жилье. В 2016-м под давлением нас уволили, сказав, что даже если мы будем уволены с этой работы, мы не потеряем жилье, и это здание не нужно университету, они его передадут в администрацию, то есть мы сможем со временем приватизировать занимаемые жилплощади. Университет заявил: так как мы не сотрудники университета, нам надо освободить помещение. Приставы пришли на выселение. Мне некуда идти, у меня нет другой жилплощади", - заявила проживающая в общежитии Римма Казанова.

"Меня выселяют в понедельник, с ребенком - на улицу, в никуда. Я вас очень прошу, пожалуйста, помогите... Мне некуда с ребенком идти. Получается, мой ребенок восьмилетний становится бомжом", - пожаловалась живущая в общежитии КБГУ Эльмира.

Многие комментаторы поддержали выселяемых жильцов. "Куда им идти? Они всю жизнь работали и надеялись на то, что это их жильё. Получается, выкинуть на улицу можно людей запросто", - написала s_80_83. "Живут в общежитии в комнатах с двумя-тремя детьми, я знаю таких людей, и без условий. Обещают переезд в новые квартиры с условиями, по квадратуре. Уже два года эти обещания длятся. В одной комнате взрослые и третий совершеннолетний есть", - сообщила zvezdochka9558_

"Людей выселят, здание признают непригодным для проживания, найдут нового застройщика, построят квартиры, продадут по ценам Москвы, т.к. это центр города. А вы, люди, идите на улицу, вы никому не нужны, так всегда, если замешаны большие деньги", - пишет rumlyanka.

Часть пользователей соцсети не поддержала позицию жильцов общежитий. "Как можно надеется и ждать от государства чего-то?! 30-20 лет назад было бы как-то реальнее что-то сделать самим, построить, купить, накопить. Сейчас намного труднее, конечно, но ждать и сидеть столько лет и не хотеть своего личного угла, не понимаю", - написала zhanna_abdulaevna.

"Столько лет бесплатно живут, а мы снимаем квартиры, берем ипотеку... Еще они будут возмущаться. Почему государство должно обеспечить их жильем? Надо же обзаводиться жильем, а не ждать, когда же дадут приватизировать", - считает alena19533. "Каждая из нас не менее 20 лет держала швабру и не жили, к сожалению, бесплатно, платили как за квартиру. Вдобавок ко всему мы отремонтировали три общежития, потому что каждый раз переселяли с одного в другое, каждый раз говорили, что это в последний раз", - возразила ей marina__160765.