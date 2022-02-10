Разрешен проезд фур по Военно-Грузинской дороге

10 февраля 2022, 19:18

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Сняты ограничения на проезд фур по Военно-Грузинской дороге, теперь она открыта для всех видов транспортных средств, сообщило сегодня МЧС Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", запрет на движение по Военно-Грузинской дороге грузового транспорта был введен с 20.00 мск 9 февраля в связи с ухудшением погоды.

Проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге разрешен после расчистки трассы, сообщило сегодня МЧС Северной Осетии. "В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке "город Владикавказ - населенный пункт Ларс" в направлении на выезд из Российской Федерации с 14 часов 50 минут 10 февраля", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", к 19.10 мск на въезд в Россию из Грузии на КПП стоят не менее трех фур и четырех легковых автомобилей. На выезд из России в Грузию стоит очередь из грузовых автомобилей, на самом КПП видны не менее семи легковых машин. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, указано в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, собраны в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 11 февраля в грузинском селе Степанцминда ожидается снегопад при температуре воздуха -10 градусов, скорость ветра составит два метра в секунда. 11 февраля осадков не ожидается, температура составит -9 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.