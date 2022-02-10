Фуры на КПП "Верхний Ларс". Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

10 февраля 2022, 19:18

Разрешен проезд фур по Военно-Грузинской дороге

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сняты ограничения на проезд фур по Военно-Грузинской дороге, теперь она открыта для всех видов транспортных средств, сообщило сегодня МЧС Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", запрет на движение по Военно-Грузинской дороге  грузового транспорта был введен с 20.00 мск 9 февраля в связи с ухудшением погоды.

Проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге разрешен после расчистки трассы, сообщило сегодня МЧС Северной Осетии. "В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке "город Владикавказ - населенный пункт Ларс" в направлении на выезд из Российской Федерации с 14 часов 50 минут 10 февраля", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Скриншот с сайта "Край земли" от 10.02.2022, https://kray-zemli.com/24-verhnij-lars.htmlСогласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", к 19.10 мск на въезд в Россию из Грузии на КПП стоят не менее трех фур и четырех легковых автомобилей. На выезд из России в Грузию стоит очередь из грузовых автомобилей, на самом КПП видны не менее семи легковых машин. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога  единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, указано в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, собраны в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 11 февраля в грузинском селе Степанцминда ожидается снегопад при температуре воздуха -10 градусов, скорость ветра составит два метра в секунда. 11 февраля осадков не ожидается, температура составит -9 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Помощь спасателей потребовалась туристам на канатной дороге в Грузии", "Транскам закрыт для грузовиков", "Ураган повредил крышу дома престарелых на востоке Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

10 февраля 2022, 18:24

10 февраля 2022, 17:30

10 февраля 2022, 16:32

10 февраля 2022, 15:39

  • Верховный суд в Чечне проигнорировал ухудшение здоровья Мусаевой

    Адвокаты просили перевести Зарему Мусаеву под домашний арест в связи с состоянием ее здоровья, однако суд отказал в этом, несмотря на то, что ночью ей вновь вызывали скорую, рассказал адвокат Аркадий Шиндяпин. Сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев отметил, что суд находится под давлением.

10 февраля 2022, 14:55

  • Арестован бывший глава Минтуризма Ставрополья Трухачев

    Бывший глава Минтуризма Ставропольского края Александр Трухачев, ныне возглавляющий Ставропольский аграрный университет, арестован сегодня на два месяца по делу о превышении полномочий при заключении госконтракта на проведение праздников. Также арестован глава компании "Синестетика", которая была исполнителем контракта.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи