Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

10 февраля 2022, 12:07

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Движение по Военно-Грузинской дороге запрещено для грузового транспорта в связи с ухудшением погоды, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", ранее пропускной пункт "Верхний Ларс" был закрыт для грузовиков ночью 9 февраля, ограничения были сняты в 14.30 мск.

Военно-Грузинская дорога в связи с ухудшением погодных условий в Грузии закрыта для большегрузного транспорта на участке Владикавказ - Ларс с 20.00 мск 9 февраля, сообщило сегодня на своем сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", к 11.40 мск на въезде в Россию из Грузии и в обратном направлении выстроились очереди из фур. На выезде из России в Грузию также наблюдается очередь из легковых автомобилей. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, указано в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, собраны в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле" .

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег при температуре воздуха -6 градусов, скорость ветра составляет два метра в секунду. Ночью снегопад продолжится, температура понизится до -10 градусов, скорость ветра не изменится. 11 февраля осадков не ожидается, температура составит -9 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.