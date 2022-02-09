Возобновлено движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге

09 февраля 2022, 17:46

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Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспортных средств, включая грузовики, сообщило сегодня МЧС Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 9 февраля проезд через пропускной пункт "Верхний Ларс" был запрещен для грузовиков в связи с непогодой в Грузии.

Североосетинские спасатели сообщили сегодня о возобновлении проезда фур по Военно-Грузинской дороге. "В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс", - говорится в сообщении на сайте МЧС Северной Осетии. По данным спасателей, проезд большегрузов возобновлен с 14.30 мск.

Согласно изображению с веб-камер, расположенных на грузинской стороне КПП "Верхний Ларс", на 17.00 мск на трассе нет автомобилей, два грузовика стоят на самом КПП. На выезде из России в Грузию видна очередь из не менее, чем семи большегрузов и не менее пяти легковых машин. На самом КПП стоит одна фура и несколько легковых автомобилей. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, указано в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, собраны в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле" .

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 9 февраля в грузинском селе Степанцминда облачно, снег, температура воздуха составляет -8 градусов, скорость ветра – два метра в секунду. В ночь на 10 февраля снег прекратится, температура воздуха понизится до -11 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.