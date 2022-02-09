Военно-Грузинская дорога закрыта для фур

09 февраля 2022, 02:45

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Проезд через пропускной пункт "Верхний Ларс" запрещен для грузовиков в связи с непогодой в Грузии, сообщили североосетинские спасатели.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 7 февраля Военно-Грузинская дорога была закрыта для большегрузов из-за непогоды. С 15.15 мск 7 февраля движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге было возобновлено.

В связи с ухудшением погоды в Грузии движение большегрузного транспорта на участке Владикавказ-Ларс в направлении на выезд из России запрещено, сообщило 8 февраля Главное управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Ограничения действуют с 23.10 мск 8 февраля и до особого распоряжения, уточнило ведомство.

Согласно изображению с веб-камер, расположенных на грузинской стороне КПП "Верхний Ларс", на 2.15 мск 8 февраля на трассе видны две фуры, еще два грузовика стоят на самом КПП. На выезде из России в Грузию видна очередь из не менее, чем трех большегрузов. На самом КПП стоят две фуры и два легковых автомобиля. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, указано в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, собраны в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле" .

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 9 февраля в грузинском селе Степанцминда облачно, снег, температура воздуха составляет -8 градусов, скорость ветра – два метра в секунду. В ночь на 10 февраля снег прекратится, температура воздуха понизится до -11 градусов, скорость ветра отанется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.