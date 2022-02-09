09 февраля 2022, 18:42

Организатор рейса из Краснодара в Крым осужден по делу о смерти девяти человек

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы организатора автобусного рейса Краснодар - Севастополь по делу об аварии с гибелью девяти человек. Индивидуальный предприниматель отправил водителя в рейс без отдыха, установило следствие.

Как писал "Кавказский узел", 31 июля 2020 года после столкновения со стоящим на трассе Камазом погибли восемь пассажиров маршрутки, следовавшей из Краснодара в Севастополь, еще семеро пострадали, среди них 18-летняя беременная и 17-летний подросток. Водитель маршрутки погиб.

Суд в Крыму признал организатора рейса из Краснодара в Севастополь виновным в оказании услуг, не соответствующим требования безопасности. По данным следствия и суда, индивидуальный предприниматель, который организовал рейс, не предоставил водителю автобуса Mercedes-Benz Sprinter, время для отдыха после девяти часов за рулем и отправил его в обратный путь в Севастополь. Двигаясь по автодороге "Таврида", автобус врезался в грузовик, в результате погибли водитель и восемь пассажиров автобуса, ещё девять пассажиров получили травмы, сообщила сегодня прокуратура Крыма. 

Белогорский районный суд Крыма назначил обвиняемому наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Комментариев осужденного или его официальных представителей относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

Примечание:

"Два человека пострадали при ДТП со скорой помощью в Сочи", "Четыре велосипедистки госпитализированы после ДТП в Сочи", "Девять человек стали жертвами автоаварии с микроавтобусом в Сочи".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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