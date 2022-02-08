Кубанские экологи добились отмены штрафа за отсутствие маркировки "иноагента"

08 февраля 2022, 08:35

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Суд в Краснодаре постановил отменить вынесенный ранее штраф в отношении руководителя "Гражданской инициативы против экопреступности" Дмитрия Шевченко за отсутствие маркировки об "иногенте".

Краснодарский краевой суд отменил постановление Горячеключевского горсуда, который в январе 2021 год оштрафовал экоактивиста Дмитрия Шевченко за отсутствие маркировки "иноагента" на сайте "Школы защиты экологических прав", сообщила активистка Яна Антонова.

Шевченко не имеет отношения к адресу о месте жительства, который был указан в протоколе Роскомнадзора. Активист заявил, что никогда по этому адресу не проживал, но именно на него шли судебные повестки. На заседании суда сотрудник ведомства заявил, что адрес "указали в Федеральной службе безопасности", которая направила соответствующее письмо, и после которого против Шевченко было заведено дело, пояснила на своем сайте "Гражданская инициатива против экопреступности".

Судью такое объяснение не удовлетворило, он счел, что Дмитрий Шевченко не был надлежащим образом уведомлен о рассмотрении своего дела судом первой инстанции и что его права, таким образом, были нарушены. Дело против Шевченко было прекращено за истечением сроков давности, а Роскомнадзору предписано вернуть ему списанные со счетов деньги.

По данным АНО "Гражданская инициатива против экологической преступности", организация появилась в июле 2018 года. Она реализует проекты "Развитие пожарного добровольчества на юге России", "Общественный контроль за лесопользованием на Северо-Западном Кавказе" и "Ясный горизонт: система". Организация является информационным партнером "Школы защиты экологических прав".

"Кавказский узел" также писал, что 13 декабря 2019 года Горячеключевской городской суд оштрафовал НКО "Гражданская инициатива против экологической преступности" после ее проверки Минюстом России. 10 марта 2020 года Краснодарский краевой суд направил дело на новое рассмотрение, однако 15 мая суд в Горячем Ключе вновь назначил организации штраф в размере 300 тысяч рублей.