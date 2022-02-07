Планы проложить линии электропередачи через Бамматбекюрт встревожили местных жителей

07 февраля 2022, 21:49

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Жители поселка Бамматбекюрт на стихийном митинге у здания администрации Хасавюрта выступили против прокладки через их населенный пункт высоковольтных линий электропередачи. Линии пройдут по общественной территории и не затронут частных домовладений, пообещали в мэрии.

У здания администрации Хасавюрта сегодня собрались жители пригородного поселка Бамматбекюрт, чтобы протестовать против прокладки ЛЭП, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из местных жителей Залимхан.

"Наш поселок прямо примыкает к городу, относится к нему. И сейчас через Бамматбекюрт собираются провести высоковольтную линию в 10000 Вольт. Она будет проходить рядом с домами, по уже заселенным улицам", - пояснил он.

"Жители не хотят, чтобы эту линии проводили. Под линиями и в радиусе 10 метров не смогут построить жилье владельцы участков, по которым она пройдет. К тому же, некоторые наши улицы достаточно узкие, а если там еще поставят столб, то это вообще сузит проезжую часть", - отметил он, уточнив, что прокладка линии пока не начата, установлено только несколько столбов.

"Мы неоднократно обращались к электросетям, в прокуратуру. Но все нас перенаправляли в администрацию Хасавюрта. Поэтому мы сегодня собрались, чтобы нас приняли в мэрии", - пояснил Залимхан.

Представители мэрии разъяснили собравшимся у администрации жителям микрорайона Бамматбекюрт ситуацию вокруг прокладки высоковольтной линии электропередачи, сообщила сегодня пресс-служба администрации города в своем официальном аккаунте в Instagram.

"Данные работы ведутся согласно ранее утвержденному плану и с целью обеспечения бесперебойным электропитанием Многофункционального медицинского центра, построенного Минобороны РФ в селе Батаюрт для лечения пациентов с COVID-19. Никакого вреда жизни и здоровью жителей эти работы не несут, линии проходят по общественной территории, мимо частных домовладений", - говорится в сообщении.

Пользователи соцсети под этим постом оставили комментарии, в которых также выступили против прокладки линий. Некоторые из них предложили проложить высоковольтные линии по краю поселка, через лес.

"Пусть проводят рядом с лесом. Места валом. Обязательно через посёлок надо", - отметил пользователь с ником istamulov.1983. "Народ против проведения этой линии через посёлок Бамматбекюрт. Рядом валом места есть, через лес провести", - согласился с ним atavov_555. Gambit57962 также поддержал эту идею, написав: "Однозначно, через лес пускай проводят!".

Напомним, ранее "Кавказский узел" сообщал, что 22 января утром в Хасавюртовском районе, в том числе и в Бамматбекюрте, в связи с аварией было отключено электроснабжение. В зону отключения попали 2872 частных дома, в которых проживают 10 580 человек, и пять социально-значимых объектов. Причиной отключения МЧС назвало повреждение силового кабеля. В тот же день к 17.30 мск электроснабжение было восстановлено в полном объеме.