Армянским водителям отказано в отсрочке введения новых ставок ОСАГО

07 февраля 2022, 20:28

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Противники повышения ставок ОСАГО провели сегодня шествие в Ереване, после чего встретились с представителями Бюро автостраховщиков Армении, требуя приостановить ввод в действие новых ставок. Представители бюро согласились рассмотреть предложения водителей, но отказались отсрочить начало действия новых тарифов.

Как писал "Кавказский узел", Бюро страховщиков Армении 27 января объявило о повышении с 7 февраля на три тысячи драмов (около 6 долларов США) базового страхового тарифа обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), а также об изменениях в системе расчета стоимости страхования. 31 января водители провели в Ереване акцию протеста против повышения ставок на ОСАГО, пять человек были задержаны. 3 февраля состоялась еще одна акция протеста, был задержан один ее участник.

Автовладельцы провели в Ереване очередную акцию протеста с требованием отменить решение о повышении ставок ОСАГО, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир портала Factor.am. Участники акции оставили свои автомобили на площади Шаумяна, откуда направились шествием к офису бюро автостраховщиков, расположенному в нескольких сотнях метров. Участники шествия держали плакаты с надписью "Не подорожает", трубили в вувузелы. В акции, по оценке полиции, приняли участие около трех десятков человек.

Вход в офис бюро оцепили силовики. Спустя некоторое время представитель полиции сообщил участникам акции о готовности принять двух членов инициативной группы в присутствии журналистов. Участники акции транслировали встречу в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Готовность рассмотреть предложение противников повышения ставок ОСАГО выразил глава бюро автостраховщиков Вагинак Егиазарян. Лидер инициативной группы "Штраф" Артак Хачатурян заявил, что необходимо приостановить решение о повышении ставок ОСАГО, пока стороны не смогут найти компромиссное решение. Однако с этим представители бюро не согласились.

Решение о повышении ставок было принято без широкого общественного обсуждения, заявил корреспонденту "Кавказского узла" Артак Хачатурян. Более того, это решение было принято тайно, и если бы не было акций протеста, для абсолютного большинства владельцев машин повышение ставок ОСАГО стало бы неожиданностью, отметил он. "На следующей неделе планируются слушания в парламенте, на которую приглашены, в том числе, представители страховых компаний", - сказал Хачатурян.

Если решение о повышении ставок ОСАГО не отменят, водители намерены проводить акции неповиновения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" другой участник инициативной группы Артуш Матевосян. По его мнению, решение о повышении ставок ОСАГО не могло быть принято без ведома правительства. "Бюро автостраховщиков, Центробанк – это все исполнители. Проблема более глубокая. Мы пока не желаем проводить акции у правительства, чтобы [им] не придали политический окрас. Но если не добьемся выполнения наших требований, "переведем стрелки" на правительство", - сказал он.

По данным бюро автостраховщиков, число договоров ОСАГО в 2021 году выросло на 9,6% по сравнению с 2020 годом – с 527 716 до 578 521. Повышение ставок связано с внедрением систем прямых компенсаций и регулирования инцидентов на месте, если размер ущерба не превышает 200 тысяч драмов (около 414 долларов США), десятикратное повышение максимального размера компенсаций до 18 миллионов драмов (около 37 272 долларов США) и 33 миллионов драмов (около 68 333 долларов США) по линии имущественного и личного ущерба, пояснило ранее бюро автостраховщиков.

Кроме того, бонусы, полученные водителями с безаварийным вождением, значительно превысили отчисления страхователей с отрицательной страховой историей, что привело к нарушению баланса системы. Рост цен на ремонт и запчасти, особенно в течение последних лет, также стали причиной увеличению объема компенсаций. При этом размеры страховых выплат по ОСАГО не менялись с 2010 года, сказано в заявлении бюро автостраховщиков, опубликованном на сайте организации 27 января. Сохранение ставок может привести к проблемам со страховыми выплатами и рискам для финансовой устойчивости системы, говорится в сообщении бюро автостраховщиков.