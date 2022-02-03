Участник акции против повышения ОСАГО задержан в Ереване

03 февраля 2022, 16:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Водители провели сегодня в Ереване акцию протеста против повышения тарифов на ОСАГО. Один из участников акции протеста задержан за расклейку листовок.

Как писал "Кавказский узел", бюро страховщиков Армении 27 января объявило о повышении на три тысячи драмов (около 6 долларов США) базового страхового тарифа обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), а также об изменениях в системе расчета стоимости страхования. 31 января водители провели в Ереване акцию протеста против повышения ставок на страхование автомобилей ОСАГО, пять человек были задержаны.

Автомобилисты провели сегодня акцию протеста в Ереване против повышения ставок на ОСАГО, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир портала Factor.am.

Несколько десятков владельцев машин собрались сегодня у ереванского стадиона "Раздан", откуда автоколонной проехали к зданию Центробанка Армении, расположенного неподалеку от комплекса правительственных зданий. Полиция стянула к месту события дополнительные силы, в том числе спецназ. Силовики выставили оцепление перед входом в Центробанк. Движение было заблокировано из-за большого числа машин. Участники акции требовали встречи с представителями Центробанка, однако никто к ним не вышел.

Силовики задержали одного из участников акции, который приклеил на столб листовку с надписью "Не подорожает". По словам полицейского, расклейка плакатов является нарушением закона.

Решение о повышение ставок ОСАГО – западня, заявил в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" житель Еревана Олек Овсепян. По его словам, проблема не в трех тысячах драмов, которые придется переплачивать. По его мнению, ставка ОСАГО изменилась, чтобы приносить сверхприбыль. "Вопрос в том, что в случае даже незначительного ДТП, мне придется вместо 40 тысяч драмов (около 82 долларов США) платить втрое больше – 120 тысяч драмов (около 248 долларов США)", - пояснил Овсепян. По его словам, акции протеста водители намерены проводить до снижения тарифов.