Пять участников акции против повышения ОСАГО задержаны в Ереване

31 января 2022, 12:59

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Участники сегодняшней акции протеста в Ереване потребовали оставить без изменений тарифы на ОСАГО. В ее ходе за неподчинение полиции задержаны пять водителей.

Армянские водители провели акцию протеста против повышения ставок на страхование автомобилей ОСАГО. На ереванскую Площадь Республики, где расположено здание правительства Армении, полиция стянула дополнительные силы, в том числе спецназ, а также спецтехнику и эвакуатор, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир информационного портала Factor.am.

Несколько десятков машин, сигналя, въехали на центральную площадь Еревана. Полиция перекрыла движение, пустив движение в обход по улице Налбандяна. Силовики начали останавливать автолюбителей, ссылаясь на нарушение правил ПДД о применении звуковых сигналов в исключительных случаях.

Между водителями и полицией возник конфликт, в результате чего несколько водителей были задержаны. Также полиция эвакуировала на штрафную площадку несколько машин.

Пять водителей задержаны за неподчинение законному требованию сотрудника полиции, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Полиции Армении. "Еще три автомобиля перемещены на штрафную площадку за нарушение ПДД, а именно за препятствование движению", - отметил начальник Управления по связям со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян.

Решение о повышении базовых тарифов ОСАГО, а также изменениях в системе расчета стоимости страхования было опубликовано 27 января. Рост числа аварий и увеличение объемов компенсации ее максимальной суммы, а также подорожание ремонта автомобилей и автозапчастей стало причиной пересмотра ставок страхования, сообщило Бюро страховщиков Армении.

Кроме того, бонусы клиентам с положительной страховой историей превысили отчисления водителей с отрицательной страховой историей. Базовый страховой тариф вырастет на 3 тысячи драмов (около 6 долларов США) и составит порядка 22 тысячи драмов (около 44 долларов США). Изменения базового тарифа вступят в силу с 7 февраля, а расчет системы стоимости страхования – с 1 марта, говорится в сообщении на сайте бюро.

Водитель Севак Петросян заявил, что платил в год 31 тысячу драмов (64 доллара США) за ОСАГО. По его словам, после изменения ставок он будет платить 34 тысячи драмов (70 долларов). "Это в том случае, если не будет аварий. Но если по моей вине произойдет ДТП, и я поврежу дорогую машину, то ОСАГО для меня повысится на 300%", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Изменения в ОСАГО приняты без общественных слушаний, заявил корреспонденту "Кавказского узла" водитель Артак Хачатрян. По его мнению, изменения ставок приняты сугубо для пополнения бюджета страховых компаний. "Очень красиво обернули обоснование повышения ставок и попытались преподнести обществу. Но цель всего этого – получение сверхприбыли", - подчеркнул водитель. Он отметил, что акции протеста продолжатся, пока не будет выполнено их требование и ставки не останутся без изменений.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2021 года однодневную забастовку провели водители ереванских автобусов. помимо повышения зарплаты они требовали обеспечить КАСКО - чтобы за неполадки и поломку автобусов платил не шофер, медицинскую страховку, улучшить условиями обслуживания водителей на конечных остановках.