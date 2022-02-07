Врачи назвали тяжелым состояние пяти детей с COVID-19 в Кабардино-Балкарии

07 февраля 2022, 17:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пятеро из 137 пациентов детского отделения ковидного госпиталя на 250 коек в Нальчике находятся в тяжелом состоянии, сообщило сегодня правительство Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", коронавирусные госпитали были открыты в Кабардино-Балкарии на базе Нальчикской городской больницы №1 и Межрайонной многопрофильной больницы. 12 июля 2021 года третий госпиталь для пациентов с коронавирусом был открыт на базе горбольницы №2 в Нальчике.

Отделение для детей с коронавирусом развернуто в одном из госпиталей, сообщила сегодня пресс-служба правительства Кабардино-Балкарии. "Детское «ковидное» отделение функционирует на базе ГКБ №1. Здесь развернуто около 250 коек для несовершеннолетних пациентов, по мере необходимости коечный фонд будет увеличиваться", - говорится в сообщении, размещенном в Instagram-аккаунте кабмина.

По данным Минздрава республики, 137 детей лечатся в госпитале особо опасных инфекций, развернутом в ГКБ №1, пять из них находятся в тяжелом состоянии, один ребенок размещен в реанимации. "На дому терапию в настоящее время получают 5300 детей, ковид подтверждён у более чем половины из них", - отмечается в публикации.

Врачи призывают жителей Кабардино-Балкарии при появлении первых признаков острого респираторного заболевания обращаться за медицинской помощью, а при необходимости вызвать врача на дом.

"Можно также обратиться в амбулаторный центр диагностики и лечения коронавируса, один из которых создан специально для детей – на базе Республиканской детской клинической больницы", - сообщило правительство региона.

По данным на 7 февраля, в Кабардино-Балкарии с начала пандемии заразились коронавирусом 47 834 человека, из них 398 – за сутки. Из общего числа зараженных излечены 42 220 пациентов, в том числе 248 – за сутки, умер 1601, в том числе пять – за сутки. Госпитализированы за сутки 124 человека, информирует сайт "Стопкоронавирус.рф".

Там же приведены данные на 4 февраля о вакцинации в республике. Согласно публикации, вакцинацию одним компонентом вакцины прошли в Кабардино-Балкарии 296 558 человек, полную вакцинацию – 280 614. Коллективный иммунитет в республике составляет 41,7%.

Напомним, о первых случаях заражения "омикрон"-штаммом коронавируса в Кабардино-Балкарии стало известно 18 января. Вирус был найден у людей, которые не покидали республику. Врачи указали, что вакцины не могут гарантировать защиту от нового штамма коронавируса, но помогают легче перенести болезнь. 20 января глава республики Казбек Коков заявил, что вакцинация от коронавируса в регионе "идет тяжело", привиты более 250 тысяч человек, но до целевых показателей остается еще почти столько же. Он также сообщил об 11 случаях заражения "омикроном".

Учитывая быстрое распространение "омикрона", врачи уже готовятся к новой волне заражений, сказал 20 января министр здравоохранения Кабардино-Балкарии.

Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".