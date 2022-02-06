Канатная дорога на курорте Бакуриани. Фото: пресс-служба курорта https://www.facebook.com/Bakuriani.ski/photos/2669157543228411

06 февраля 2022, 18:35

Помощь спасателей потребовалась туристам на канатной дороге в Грузии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Около 20 человек, в том числе туристы, застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте Бакуриани после сбоя в работе подъемника. Спасатели начали эвакуацию людей, сообщили в управляющей компании.

Канатная дорога на горнолыжном курорте Бакуриани прекратила работу сегодня в тот момент, когда на ней находились несколько десятков человек.

"Никто не говорит нам, почему ее отключили и как долго она будет выключена", - приводят слова одного из туристов "Новости-Грузия".

По данным издания, спасатели начали эвакуацию людей с канатной дороги.

На канатной дороге на одной из горнолыжных трасс Митарби застряли около 20 человек, в том числе туристы, подтвердила сотрудница пресс-службы "Компании развития горных курортов" Тамта Иашагашвили.

"Из-за падения напряжения произошло аварийное отключение канатной дороги Митарби в Бакуриани. Люди застряли. Там же находились спасатели, которые проводят операцию по их вызволению. Насколько мне известно, на момент отключения на канатке были около 20 человек", - приводит ее слова ТАСС.

Пострадавших нет, уточнила Иашагашвили. "Такие происшествия - обычная практика на горнолыжных курортах. Ничего особенного не происходит", - заявила представитель компании.

Трасса Митарби расположена на Триалетском хребте на высоте 1640 метров. Она находится в семи километрах от Бакуриани и была открыта в декабре 2016 года, информирует агентство.

Примечание:

"Представители турбизнеса в Грузии потребовали открыть горнолыжные курорты", "Туристы эвакуированы с канатной дороги в Сочи", "Туристы остались в горах Северного Кавказа вопреки угрозе лавин".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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