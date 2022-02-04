Вакцинация подростка. Фото пресс-службы минздрава Волгоградской области

04 февраля 2022, 06:58

"Омикрон" вызвал нехватку вакцин и очереди в поликлиниках Волгограда

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из-за распространения омикрон-штамма в Волгоградской области в четыре раза выросла заболеваемость коронавирусом, информировали местные власти. Врачи заявили о приостановке вакцинации подростков в Волгограде из-за нехватки прививок, а местные жители пожаловались на очереди в поликлиниках.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 января оперштаб констатировал ухудшение ситуации с COVID-19 в Волгоградской области. Ранее жители Волгоградской области активно протестовали против системы QR-кодов, введенной в регионе. Они проводили пикеты, создавали петиции и обращения в прокуратуру и областную думу. Активисты подверглись за это штрафам.

Заболеваемость коронавирусом в Волгограде возросла в четыре раза

На оперативном совещании, проходившем 31 января, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о "взрывном распространении" в регионе коронавирусной инфекции, преимущественно штамма "омикрон". Ежедневная заболеваемость коронавирусной инфекцией на территории области более чем в 4 раза превысила показатели двухнедельной давности, при этом госпитализация больных выросла в 2,5 раза. Глава региона отметил значительный рост доли детей и подростков в общем числе госпитализированных – до 12%. Ранее этот показатель не превышал 2%,  сообщила сотрудник пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области.

В Волгоградской области регионе имеется достаточный резерв коечного фонда. Весь резервный фонд обеспечен кислородным оборудованием, также в регион поступила одна партия подростковой вакцины "Спутник-М", которая составила 1440 доз. Препарат распределен в детскую больницу №1 Волгограда, в волгоградские детские поликлиники № 1, 6, 16, а также в городскую детскую поликлинику № 2 Волжского и Камышинскую детскую городскую больницу, добавил он. "Вакцинация подростков организована в прививочных кабинетах поликлиниках, так и силами выездных бригад в образовательных организациях", – сказал сотрудник пресс-службы корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Волгограда пожаловались несоблюдение масочного режима в поликлиниках

Некоторые из местных подростков в Волгограде заявили, что вакцинироваться необходимо на фоне роста числа заражений коронавирусом. Подросток Игорь рассказал, что защита от  коронавируса ему нужна "для свободного посещения общественных мест в городе". Он добавил, что в школе педагоги им объяснили, что детям до 15 лет будут делать прививку от ковид-инфекции "только при предъявлении информированного добровольного согласия" со стороны родителей или опекунов. Подростки же старше 15 лет вакцинируются по своему добровольному согласию. Перед прививкой ребят опросит и осмотрит врач. Прививают подростков после обязательного предварительного медосмотра и отсутствия противопоказаний.

"Надоело. Везде тебя не пускают. В школе дистанционка надоела. К друзьям в гости не сходишь, там родители всего боятся. Привьюсь и буду иметь доступ везде. Добровольно это сделаю. Никто не принуждает", – сказал Игорь корреспонденту "Кавказского узла".

"Нам сказали, что если перенесли легкое простудное заболевание. Ну, или там расстройство желудка. То лучше прийти через три недели на прививку. Но у нас все нормально. Ждем, когда начнут прививать. Родители у нас не против. Разрешили. В школе вакцинацию нам никто не навязывал – сказали: ваше дело, добровольное", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" друг Игоря, представившийся Глебом.

Сотрудница регистратуры в детской поликлинике №15 Волгограда пояснил, что вакцина пока к ним не поступила. "Когда поступит, пока не могу сказать", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Корреспондент "Кавказского узла" также обзвонил другие детские поликлиники города. Так, сотрудник поликлиники №1 рассказал, что в больнице не прививали подростков. Пока идет запись на вакцинацию. Точную дату начала вакцинации он не назвал. В поликлинике №6 сотрудник учреждения отметил, что вакцинация была несколько дней и закончилась 31 января. "Поступит новая партия – начнем прививать ребят. Пока не прививаем", – сказала он корреспонденту "Кавказского узла".

В некоторых других поликлиниках Волгограда наблюдаются очереди на тестирование и оформление больничных листов. Так, в поликлинике №12 несколько дней наблюдается наплыв взрослых волгоградцев, желающих пройти тест на коронавирус, для этих пациентов открыт отдельный вход с улицы в кабинет тестирования. Для тех, кто переболел и пришел оформить больничный, работает один врач-терапевт. В обоих местах скопилась очередь в 15-20 человек. Социальная дистанция не соблюдается, многие пациенты без масок, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Привела мать – работающую пенсионерку. У нее температура 37,2. Стоим на улице уже 20 минут. Очередь медленно движется. Скорую вызывали. Нам сказали, что при температуре ниже 37,5 надо самим в поликлинику идти", – сказала одна из посетительниц поликлиники Евгения Коломыйцева корреспонденту "Кавказского узла".

"Не понимаю, почему тест так долго делают. Медленно очередь движется. Это нас столько на улице (около 10 человек), а еще в помещении стоят. Я бы и не пошла сюда, но тест и больничный на работе требуют", – сказала мать Евгении, представившаяся Еленой Бурцевой корреспонденту "Кавказского узла".

"Я пришел за тестом, потому что начальник требует подтвердить, что у меня не коронавирус. Ну, вот постоял среди ковидников и теперь у меня точно он есть, хотя раньше я сомневался, что болен омикроном. Не продуманно это все", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" служащий банка, представившийся Сергеем.

На втором этаже у кабинета терапевта скопилась очередь. Анна Иванова рассказала, что посещает поликлинику второй день. Она переболела ковид-инфекцией. Теперь ей нужно оформить больничный. "Вчера кровь сдавала (на анализы). Была огромная толпа. До драки дошло – женщины потаскали друг друга за волосы. Ужас что происходит. Если бы мне не нужен был больничный, да не пришла бы сюда сроду. Почему один терапевт работает, не понятно", – сказала Иванова корреспонденту "Кавказского узла".

"Больничный можно было бы оформлять быстро. О чем там можно столько времени беседовать? Зачем скапливать столько народу. Одним (заболеванием) переболели, другое можно подцепить", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" другой участник очереди.

Юрист разъяснил законодательный регламент по вакцинации детей и подростков

Юридическая основа вакцинации подростков "ничем не отличается от вакцинации взрослых", и она имеет "сугубо добровольный характер", отметил юрист Сергей Иващенко. "Право на охрану здоровья предусмотрено Конституцией (часть 1, статья 41). Права и обязанности в ходе вакцинирования прописаны в Федеральных законах №323-ФЗ ("Об основах охраны здоровья граждан в РФ") и №157-ФЗ ("Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"). Так, в статье 20 323-го закона прописано, что необходимым условием подобного медвмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя", – рассказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Также он пояснил, что в случае, если подростку не исполнилось 15 лет, информированное согласие на его вакцинацию дает один из родителей, либо его законный представитель (пункт 2, статьи 11 Федерального закона N 157-ФЗ). В соответствии же с пунктом 1 статьи 5 этого закона подростки имеют право и на отказ от профилактических прививок.

Врачи назвали "омикрон" причиной "взрывного распространения" коронавируса

Взрывной характер распространения нового штамма коронавирусной инфекции является не региональным, а глобальным явлением, указал молекулярный биолог Андрей Макашов. "Безусловно, это результат распространения штамма "омикрон" и его разновидностей. Он более быстро распространяется, чем все его предшественники. Вероятно, есть какие-то различия по его представленности в регионах, тут точно сказать не могу, нужно анализировать сиквенсы геномов. Но этот штамм определённо более эволюционно успешен. Вирусу, а тем более респираторному, все же важнее быстро распространяться по популяции, это достаточно универсальная эволюционная стратегия, и естественный отбор будет идти в эту сторону", – сказал биолог корреспонденту "Кавказского узла".

Вакцина для подростков по своему составу ничем не отличается от той, которая используется для взрослых. Отличается только дозировка, пояснил врач-эпидемиолог Сергей Суворин. "Дозировка оптимальна для их (подростков) возраста. Испытания показали ее безопасность и эффективность в выработке достойного иммунного ответа у подростков", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Вакцинация подростков "поможет быстрее сбить волны пандемии". Перечень противопоказаний к проведению прививок в методических указаниях, утвержденных главным санврачом России, добавил он. "Эти методуказания относятся к проведению профилактических прививок как взрослых, так и подростков. Требования, изложенные в них, направлены на обеспечение эффективности и безопасности вакцинопрофилактики, а также на снижение количества необоснованных медицинских отводов от профилактических прививок", – пояснил врач.

В качестве примера противопоказаний вакцинации он назвал сильную реакцию или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцин, а также аллергические реакции.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", а материалы о введении системы QR-кодов и его последствиях – на странице "QR-коды и вакцинация на Кавказе".

Примечание:

"Власти Дагестана подготовили изоляторы для зараженных штаммом "омикрон"", "Суды по искам волгоградских антипрививочников выявили несовершенство законодательства", "Политики юга России раскритиковали федеральный законопроект о QR-кодах".

Автор: Вячеслав Ященко источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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