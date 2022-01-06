Оперштаб констатировал ухудшение ситуации с COVID-19 в пяти регионах юга России

06 января 2022, 18:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу за неделю ухудшилась в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии и Ростовской области, а в Волгоградской области улучшилась, сообщил сегодня оперативный штаб по предупреждению COVID-19.

Как писал "Кавказский узел", регионы Северного Кавказа в дни новогодних и рождественских праздников приняли решение заселять туристов только при предъявлении QR-кода о вакцинации от коронавируса, справки о перенесенном заболевании либо медотвода. На курорте "Эльбрус" в кабардино-Балкарии коронавирусные ограничения многими игнорируются, указали посетившие курорт в январе пользователи Instagram. В новогоднюю ночь в Волгограде на массовых гуляниях зачастую не соблюдались масочный режим и социальная дистанция. При этом уровень смертности от коронавируса за месяц сократился почти в два раза, с 36 до 17 человек в сутки.

Жители Волгоградской области активно протестовали против системы QR-кодов, введенной в регионе. Они проводили пикеты, создавали петиции и обращения в прокуратуру и областную думу. Активисты подверглись за это штрафам. Однако опрошенные "Кавказским узлом" политологи сочли, что даже в этом регионе акции против QR-кодов слишком малочисленны, поэтому власти не примут их во внимание.

Ситуация с коронавирусом улучшилась в семи регионах России, в том числе в одном на юге страны, а именно в Волгоградской области, сообщил сегодня оперштаб. Согласно тепловой карте, опубликованной на сайте "Стопкоронавирус.рф", Волгоградская область сменила статус с темно-оранжевого на оранжевый.

Ухудшение же ситуации с коронавиусом, по данным оперштаба, зафиксировано в 24 регионах России, в том числе в пяти регионах юга России. В их числе Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Калмыкия и Ростовская область. Все эти регионы теперь помечены на тепловой карте красным цветом.

Ухудшение показателей в ряде регионов вице-премьер России Татьяна Голикова связала со снижением уровня тестирования. "Тепловая карта портала "Стопкоронавирус.рф" дает комплексную оценку эпидситуации и обусловлена пятью критериями: заболеваемость на 100 тысяч населения, охват тестированием на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с аппаратами ИВЛ и загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива. Из-за снижения охвата тестированием ситуация осложнилась в 24 регионах", - приводятся в сообщении ее слова.

Оперштаб также подчеркнул, что в ряде регионов снизился уровень коллективного иммунитета в связи с тем, что в них не была вовремя проведена ревакцинация. Глава оперштаба Татьяна Голикова призвала глав регионов обратить особое внимание не только на вакцинацию, но и своевременную ревакцинацию, сообщило сегодня ТАСС.

За последние сутки в Дагестане выявлено 83 новых случая заражения коронавирусом, умерли семь человек, с начала пандемии - 66 451 человек заболели, 3221 из них скончались. Уровень коллективного иммунитета в республике на 6 января составляет 30,05%.

В Кабардино-Балкарии за сутки подтвердились 88 случаев заражения коронавирусом, пять человек умерли. С начала пандемии в республике зафиксированы 42 502 случая заражения COVID-19, умерли 1454 человека. Уровень коллективного иммунитета равен 41,05%.

В Ингушетии за сутки зафиксированы 74 случая заражения, с начала пандемии - 29 050, из них 482 человека скончались. Уровень коллективного иммунитета равен 57,89%.

В Калмыкии за сутки COVID-19 подтвержден у 14 человек, два пациента умерли. С начала пандемии в Калмыкии зафиксирован 34 801 случай заражения, умерли 736 человек. Уровень коллективного иммунитета составил 65,57%.

В Ростовской области за последние сутки зафиксировано 293 случая заражения COVID-19, скончались 19 пациентов. С начала пандемии число инфицированных составило 195 789, из них умерли 9733 человека. Коллективный иммунитет в регионе равен 59,14%.

В Волгоградской области за сутки подтвердился 191 случай заражения, 17 человек умерли. За все время пандемии с регионе коронавирус подтвержден у 130 522 человек, из них скончались 5631. Коллективный иммунитет в области составляет 60,94%. Статистические данные по всем регионам приведены на основании информации, опубликованной сегодня на сайте стопкоронавирус.рф.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", а материалы о введении системы QR-кодов и его последствиях – на странице "QR-коды и вакцинация на Кавказе".