31 января 2022, 20:41
Оползень перекрыл дорогу к домам 90 жителей Сочи
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Жители примерно 30 домов в сочинском селе Пластунка остались без транспортного и пешеходного сообщения после схода оползня, сообщили спасатели. Оползень давно "выдавливает дорогу", но власти не решают эту проблему, указали местные жители.
Проезд и проход к 30 жилым домам в селе Пластунка Хостинского района Сочи перекрыл оползень, от дорожного сообщения отрезаны
Спасатели пришли к выводу, что сход оползня произошел из-за переувлажнения почвы. Дорогу расчищают силами администрации Хостинского района. К работам привлекли 10 человек и три единицы техники, сообщила сегодня "Кубань 24" со ссылкой кубанских спасателей.
Видео сошедшего оползня было опубликовано сегодня в Telegram-канале "Любимый Сочи". "Теперь здесь не пройти вообще. Все сползло. Теперь даже пешком не пройти. И продолжает потихоньку двигаться", - говорит автор видео. Видеоролик был снят в темноте, однако на записи видно небольшое движение масс земли. Видеоролик из Telegram-канала перепостили ряд YouTube-каналов, в например, "Сочи 24".
В 16.15 мск в Telegram-канале был опубликован видеоролик о расчистке дороги на Ореховские водопады, из которого следует, что работает один трактор, а в отдалении стоят три человека. "А вот это вот обещанные три единицы техники и 10 человек из МЧС, видите, обвал. (...) На самом деле, работает один трактор, и то он пришел буквально полчаса назад", - говорит автор видеоролика.
Оползень на территории Сочинского нацпарка сошел
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 1 февраля в Сочи ожидается облачная погода при температуре воздуха +6 градуса, скорость ветра 10 метров в секунду. 1 февраля осадков также не ожидается, температура воздуха повысится до +7 градусов, а ветер стихнет до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.
Автор: "Кавказский узел"