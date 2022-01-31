Оползень в Сочи. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=1Z8Pp6vT_ug

31 января 2022, 20:41

Оползень перекрыл дорогу к домам 90 жителей Сочи

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители примерно 30 домов в сочинском селе Пластунка остались без транспортного и пешеходного сообщения после схода оползня, сообщили спасатели. Оползень давно "выдавливает дорогу", но власти не решают эту проблему, указали местные жители. 

Проезд и проход к 30 жилым домам в селе Пластунка Хостинского района Сочи перекрыл оползень, от дорожного сообщения отрезаны 90 человек, а также рекреационный объект сочинского нацпарка "Ореховские водопады", сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. На дорогу сошла масса грязи и камней объемом 120 кубических метров, сообщило сегодня Юга.ru со ссылкой на МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели пришли к выводу, что сход оползня произошел из-за переувлажнения почвы. Дорогу расчищают силами администрации Хостинского района. К работам привлекли 10 человек и три единицы техники, сообщила сегодня "Кубань 24" со ссылкой кубанских спасателей. 

Видео сошедшего оползня было опубликовано сегодня в Telegram-канале "Любимый Сочи". "Теперь здесь не пройти вообще. Все сползло. Теперь даже пешком не пройти. И продолжает потихоньку двигаться", - говорит автор видео. Видеоролик был снят в темноте, однако на записи видно небольшое движение масс земли. Видеоролик из Telegram-канала перепостили ряд YouTube-каналов, в например, "Сочи 24".

В 16.15 мск в Telegram-канале был опубликован видеоролик о расчистке дороги на Ореховские водопады, из которого следует, что работает один трактор, а в отдалении стоят три человека. "А вот это вот обещанные три единицы техники и 10 человек из МЧС, видите, обвал. (...) На самом деле, работает один трактор, и то он пришел буквально полчаса назад", - говорит автор видеоролика.

Оползень на территории Сочинского нацпарка сошел 24 января, тогда дорога к водопадам и селу была частично открыта, однако после осадков движение грунта возобновилось, рассказал житель села Пластунка Александр. "Там давно идет оползень, и он выдавливает дорогу. Летом она уже была узкая, две машины не могли разъехаться. Страшно было, что вниз с горы рухнешь. Никто никакие работы там не проводил, а зима вообще эту дорогу уничтожила", — отметил Александр. По его словам, он обращался в администрацию Хостинского района, но там ему сообщили, что дорога не является муниципальной, поскольку принадлежит Сочинскому нацпарку, сообщило издание 93.ru. 

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 1 февраля в Сочи ожидается облачная погода при температуре воздуха +6 градуса, скорость ветра 10 метров в секунду. 1 февраля осадков также не ожидается, температура воздуха повысится до +7 градусов, а ветер стихнет до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Ограничено движение транспорта у Горячего Ключа", "Вылет пяти рейсов задержан в Краснодаре из-за непогоды", "Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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