Силовики ведут задержанного по подозрению в убийстве хозяина и работника животноводческой стоянки в Лаганском районе Калмыкии. Фото: пресс-служба Следственного управления СКР по Калмыкии https://kalmykia.sledcom.ru/upload/site18/document_news/Screenshot_20220130_105911_edit_370494761347989-800x600.jpg

30 января 2022, 20:50

Житель Дагестана задержан по подозрению в двойном убийстве в Калмыкии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики задержали 51-летнего жителя Дагестана по подозрению в совершении убийства двоих человек на животноводческой стоянке в Лаганском районе Калмыкии, сообщил Следком. Подозреваемый был знаком с одним из погибших, он посещал Калмыкию с целью вернуть долг с работника животноводческой стоянки, информировало МВД. 

Как сообщал "Кавказский узел", 29 января после сообщения от местного жителя следователи нашли тела хозяина и работника животноводческой стоянки в Лаганском районе Калмыкии. Возбуждено дело об убийстве двух человек, сообщило управление Следкома по региону.

Сотрудники полиции задержали в Дагестане мужчину, подозреваемого в двойном убийстве в Калмыкии, сообщило сегодня со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк РИА "Новости". "Задержан подозреваемый в совершении двойного убийства на территории Лаганского района Республики Калмыкия. По имеющейся информации, особо тяжкое преступление было совершено на животноводческой стоянке недалеко от п. Улан-Хол, одному мужчине было причинено огнестрельное ранение, другому рубленые раны", - процитировало Ирину Волк агентство.

Убитыми оказались 63-летний местный житель и 67-летний житель Дагестана, сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета по Калмыкии. "Задержан 51-летний мужчина, подозреваемый в совершении данного преступления. В настоящее время он допрашивается, мотивы преступления устанавливаются. Следователи продолжают проводить следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, назначен комплекс судебных экспертиз. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Подозреваемый в совершении двух убийств был знаком с одним из погибших, он прибыл в Калмыкию требовать вернуть долг с работника животноводческой стоянки. По месту жительства задержанного был найдет предмет, конструктивно схожий с автоматом Калашникова, оружие направлено на экспертизу, сообщило сегодня МВД по Калмыкии.

Примечание:

"Контрактник из Калмыкии осужден за убийство сослуживца", "Мать и трое детей убиты в Калмыкии", "Два жителя Калмыкии осуждены за доведение до самоубийства вымогательством".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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