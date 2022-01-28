Медицинский работник в защитном костюме. Фото: admkrai.krasnodar.ru

28 января 2022, 15:26

Новый рекорд по числу заражений COVID-19 зафиксирован в Кабардино-Балкарии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

194 случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Кабардино-Балкарии, это максимальный показатель с начала пандемии. Лечение в стационарах проходят 563 пациента, за сутки госпитализировано 87 человек, отчитался сегодня Минздрав Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 18 января стало известно о первых случаях заражения омикрон-штаммом коронавируса в Кабардино-Балкарии. 20 января глава республики Казбек Коков указал на низкие темпы вакцинации в Кабардино-Балкарии, он также сообщил об 11 случаях "омикрона". В школах Кабардино-Балкарии большинство школьников рекомендовано отправить на каникулы, учебу в очном формате продолжат лишь ученики девятых и одиннадцатых классов, заявил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Пользователи Instagram предложили руководству республики перевести всех школьников на дистанционное обучение. В Кабардино-Балкарию поступила первая партия препарата "Спутник М" для детей, прививки будут делать с согласия родителей, сообщил 26 января Минздрав республики

Максимальный суточный прирост числа случаев COVID-19 с начала пандемии вновь фиксируется в Кабардино-Балкарии, следует из данных республиканского оперштаба в пятницу.

За сутки в Кабардино-Балкарии зафиксировано 194 новых случая коронавируса, умерли два человека, следует из сегодняшней информации на сайте "Стопкоронавирус.РФ".

Это максимальный суточный прирост случаев заражения с начала пандемии, предыдущий рекорд был установлен 27 января, когда было зафиксировано 173 случая заражения COVID-19, следует из информации на сервисе "Яндекс. Статистика".

За сутки госпитализировано 87 человек. Лечение в стационарах получают 563 пациента, среди них 75 детей, 20 беременных, в кислородной терапии нуждаются 253 человека. В отделениях реанимации находятся 67 человек, 7 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 27 пациентов находятся на неинвазивной вентиляции легких , сообщил сегодня Минздрав Кабардино-Балкарии.

С начала пандемии в Кабардино-Балкарии выявлено 44 780 случаев COVID-19. Выздоровели 40 447 человек, умерли 1 569, говорится на странице ведомства в Instagram.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Омикрон" на Северном Кавказе актуализировал вопрос об эффективности вакцинации", "Рост числа заражённых "омикроном" в Кабардино-Балкарии обеспокоил врачей", "Коков признал проблемы с вакцинацией от COVID-19 в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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