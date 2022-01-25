Планы реорганизовать поселковую больницу вызвали протест жителей Приэльбрусья

25 января 2022, 12:15

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После присоединения больницы в поселке Эльбрус к районной больнице жители ближайших поселков лишатся возможности получать качественное лечение, поделились опасениями авторы обращения к властям Кабардино-Балкарии. Без слияния двух медучреждений местные жители рискуют остаться без помощи врачей узких специальностей, возразил Минздрав.

Призыв сохранить поселковую больницу поддержали более 600 человек

Обращение к руководству Кабардино-Балкарии и министру здравоохранения республики с просьбой сохранить участковую больницу в поселке Эльбрус жители поселков Эльбрус, Нейтрино, Тегенекли, Байдаево и Терскол направили 24 января.

"Нашу маленькую больницу хотят реорганизовать путём слияния двух организаций, а именно, ГБУЗ "Участковую больницу с. Эльбрус" присоединить к ЦРБ Эльбрусского района. Это приведёт к сокращению коечного фонда, а значит, ближайшим местом для госпитализации местных жителей будет ЦРБ в городе Тырныауз. К сожалению, это приведёт к тому, что оказать своевременную неотложную помощь населению станет очень сложно, так как большую роль играет отдалённость нашей местности", - говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", от перечисленных поселков к Тырныаузу ведет единственная автодорога. Поселок Нейтрино расположен ближе остальных к Тырныаузу, расстояние до города по трассе составляет около 26 километров. Расстояние от Терскола до Тырныауза – 42 километра. Поселки Эльбрус, Тегенекли и Байдаево расположены около этой автодороги между Нейтрино и Терсколом.

О том, что участковую больницу в поселке Эльбрус решено присоединить к районной больнице, закрыв круглосуточный стационар, жители пяти поселков, в которых живут более пяти тысяч человек, узнали после Нового года.

От закрытия больницы пострадают жители поселков, которые будут вынуждены ездить за медицинской помощью либо в Тырныауз, либо в Нальчик, отмечается в письме. Авторы обращения, под которым подписались более 600 человек, попросили сохранить больницу как отдельную самостоятельную организацию.

Участковая больница в поселке Эльбрус была построена в 1936 году. Строили ее "буквально из подручных средств – камней и дерева", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" бывший главврач Эльбрусской районной больницы Аксана Курданова.

"В таком виде она сохранилась и по настоящее время. Она хоть и называется участковая больница, но ее функции выходят далеко за рамки участковой. Приэльбрусье – это курортная зона – туристы, альпинисты. Восхождения на Эльбрус никогда не прекратятся, наоборот, их все больше и больше. Там медицину надо укреплять, если мы говорим о перспективах развития туризма в Приэльбрусье, о строительстве новых туристических объектов. Параллельно с этим должна развиваться и социальная сфера, в особенности здравоохранение. И тут без полноценной больницы никуда", - сказала она.

Приэльбрусье - зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

Планы реорганизовать больницу вызвали опасения в ухудшении качества лечения

По данным Аксаны Курдановой, участковую больницу поселка Эльбрус планируют присоединить к Эльбрусской районной больнице, расположенной в Тырнаузе. В результате будет закрыт круглосуточный стационар, останется только амбулатория, служба скорой помощи и дневной стационар на 10 коек.

Кроме того, без работы останется часть персонала. Местные жители вынуждены будет ездить 40 километров в Тырнауз, либо 80 километров до Нальчика, чтобы получить стационарную медицинскую помощь, подтвердила Курданова. "Многие из них просто не поедут и не получат эту помощь, а будут лечиться кое-как", - сказала она.

По словам бывшего главврача, идея реорганизации участковой больницы в Эльбрусе возникала и ранее, но руководству больницы "удавалось отстоять ее". При этом, если при больнице не будет круглосуточного стационара, то отпадет необходимость кормить больных три раза в сутки, что даст экономию 3-4 миллиона рублей в год. Также не надо будет держать в штате бухгалтера, поваров, завхоза, завскладом и главного врача, отметила Аксана Курданова.

"У Тырнаузской больницы, куда хотят присоединить участковую больницу, очень много проблем. Там нехватка кадров, нехватка узких специалистов, там кредиторская задолженность высокая. Но это не значит, что за счет маленькой участковой больницы следует решать проблемы районной больницы", - пояснила она.

Курданова отметила, что у участковой больницы "функции очень значительные", там работают хорошие специалисты, которые лечат в широком диапазоне - от горной болезни до травм, полученных в ДТП. По мнению доктора, больницу надо не сокращать, а укреплять, в частности, создавать вторую бригаду «скорой помощи».

Жительница поселка Эльбрус Рита Альчагирова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что в участковой больнице получали помощь врачей ее пожилые родители. "Эта участковая больница для здешних поселков – настоящая помощь. Там доктора, которые могут оказать высококвалифицированную медицинскую помощь, в какой угодно ситуации, круглосуточно", - пояснила она.

По ее словам, жители поселков лечились в этой больнице, а в другие медучреждения отправлялись "только когда требовалась хирургическая помощь". "Сегодня народ всполошился, потому что, если бы эту больницу сделали подразделением какого-то преуспевающего медицинского учреждения, вопросов бы не было. Но Тырнаузская больница сама нуждается в помощи. И мы не понимаем, в чем смысл такой реорганизации", - сказала жительница Эльбруса.

Минздрав опроверг опасения местных жителей

Реорганизация путем присоединения участковой больницы поселка Эльбрус к центральной районной больнице действительно идет, но слияние произойдет "с сохранением штата медицинских работников и коечного фонда", а "весь объём оказываемой медицинской помощи также будет сохранен и даже расширен", заверил 24 января Минздрав Кабардино-Балкарии.

"В 2022 году планируется строительство нового, современного объекта здравоохранения на территории с.п. Эльбрус. Будет открыт оснащенный современным оборудованием травматологический центр, с возможностью проведения рентгенологических исследований. Планируется увеличение количества бригад скорой и неотложной медицинской помощи для своевременного ее оказания", - говорится в официальном ответе, направленном корреспонденту "Кавказского узла" пресс-службой министерства.

Как следует из ответа Минздрава, цель присоединения участковой больницы к районной - предоставление всем жителям района "возможности беспрепятственного обслуживания в Центральной районной больнице".

"На сегодняшний день, в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023-2024 г.г., оплата оказания первичной амбулаторной медицинской помощи осуществляется по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц. Т.е. жители вышеперечисленных населенных пунктов, прикрепленные к участковой больнице с.п Эльбрус, не имеют законных оснований в плановом порядке обращаться за амбулаторной помощью в ЦРБ г. Тырныауз без наличия договора на оказание медицинских услуг, заключенного между участковой и районной больницей. Попасть на прием к врачам узких специальностей не имея экстренных показаний, а также сдать лабораторные анализы без наличия прикрепления к ЦРБ г. Тырныауз, не представляется возможным", - пояснил Минздрав республики.

Дело в том, что участковая больница в Эльбрусе не имеет специалистов узких профилей и лабораторно-диагностического оборудования, достаточного "для оказания квалифицированной медицинской помощи прикрепленному сельскому населению", отмечается в документе.

"Реорганизация не повлечет за собой сокращения медицинских работников. Объединение мощностей двух больниц позволит повысить качество оказания медицинской помощи жителям республики и гостям курорта", - говорится в ответе министерства.