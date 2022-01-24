Школы и детсады Калмыкии закрыты на карантин

24 января 2022, 19:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Заболеваемость коронавирусом в Калмыкии за неделю выросла в пять раз, школы и детские сады закрыты на карантин на неопределенный срок, сообщил сегодня главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2021 года власти Калмыкии продлили до 23 января срок ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Кроме того, с 1 декабря 2021 года для заселения в гостиницы, посещения кафе, ресторанов и непродовольственных магазинов в республике требуется QR-код, справка о перенесенном COVID-19 или результат ПЦР-теста. 23 января ограничения были продлены до 27 марта.

Работа детских садов и школ Калмыкии приостановлена на неопределенный срок из-за резкого подъема заболеваемости вирусными инфекциями, сообщил глава республиканского управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев.

"Превышение эпидпорогов свыше 200%. За третью неделю января зарегистрировано более 5 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Наибольшее превышение заболеваемости среди детей школьного возраста. Также за прошедшую неделю практически пятикратный рост заболеваемости коронавирусной инфекций", - сказал Санджиев в эфире на своей странице в Instagram.

Высшие учебные заведения продолжают образовательный процесс. "Сейчас они работают по смешанной системе, лекции и семинары проводятся в заочной форме. (...) Пока нет смысла накладывать на них ограничения", - подчеркнул глава Роспотребнадзора.

За последние сутки в Калмыкии зарегистрировано 153 случая заражения коронавирусом, два человека скончались. Неделю назад, 17 января, в республике были зафиксированы 19 новых случаев заражения COVID-19. С начала пандемии 34 773 случая заражения коронавирусом, умерли 767 человек, следует из сегодняшней информации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".