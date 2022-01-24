24 января 2022, 11:23

Срок антиковидных ограничений продлен в Калмыкии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ограничения, введенные в Калмыкии в связи с пандемией, будут действовать до 27 марта, постановили власти республики.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2021 года власти Калмыкии продлили до 23 января срок ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Кроме того, с 1 декабря 2021 года для заселения в гостиницы, посещения кафе, ресторанов и непродовольственных магазинов в республике требуется QR-код, справка о перенесенном COVID-19 или результат ПЦР-теста.

Республиканский оперштаб по противодействию коронавирусу принял решение продлить ограничения в Калмыкии, сообщает сегодня "Интерфакс-Юг". "Период действия ограничительных мер в Калмыкии продлен до 27 марта. Сохраняется действие ряда мер предосторожностей в местах общего пользования: соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Также в регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 60 лет", - цитирует сообщение оперштаба агентство.

Предъявлять QR-код, сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательный ПЦР-теста по-прежнему требуется для посещения церемоний торжественной регистрации брака, библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры, а также заведений общепита, развлекательных и спортивных мероприятий, конференций и выставок, парикмахерских, салонов красоты и магазинов непродовольственных товаров, за исключением аптек и АЗС, говорится в публикации на сайте главы Калмыкии.

К 24 января в Калмыкии зарегистрировано с начала пандемии 34 620 случаев заражения коронавирусом, в том числе 125 за сутки. Из общего числа зараженных выздоровели 32 883 пациента, в том числе 20 за сутки, умерли 765 человек, из них двое – за сутки, информирует сайт "Стопкоронавирус.рф".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти Дагестана подготовили изоляторы для зараженных штаммом "омикрон"", "Политики юга России раскритиковали федеральный законопроект о QR-кодах", "Суды по искам волгоградских антипрививочников выявили несовершенство законодательства".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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