Человек пострадал от падения льда с опоры моста в Сочи

24 января 2022, 08:15

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Водитель машины в Сочи получил травму живота после того, как на его автомобиль упала глыба льда с троса, удерживающего опору моста.

По данным УГИБДД Краснодарского края, кусок льда упала с троса, удерживающего опору моста в горах в Сочи на лобовое стекло приезжавшей машины, водитель получил травму живота.

Кусок льда упал на лобовое стекло во время движения машины. "Автодорога Адлер – Красная Поляна. <...> С моста упала глыба льда на автомобиль Mercedes. Пострадал водитель", – привел сегодня ТАСС сообщение УГИБДД Краснодарского края.

Из-за непогоды также в сложной ситуации оказались и прочие водители. В частности в Тимашевске съехал с проезжей части рейсовый автобус "Тимашевск-Краснодар", сотрудники ДПС вызвали трактор, и помогли водителю выбраться из снежного плена, информировала сегодня "Кубань 24".

"Кавказский узел" также писал, что 15 января оперативные службы в Сочи перешли на усиленный режим работы, занялись расчисткой дорог от снега и восстановлением нарушенного электроснабжения.