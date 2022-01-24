На месте происшествия в Сочи. фото: instagram.com/chpsochi

24 января 2022, 08:15

Человек пострадал от падения льда с опоры моста в Сочи

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Водитель машины в Сочи получил травму живота после того, как на его автомобиль упала глыба льда с троса, удерживающего опору моста.

По данным УГИБДД Краснодарского края, кусок льда упала с троса, удерживающего опору моста в горах в Сочи на лобовое стекло приезжавшей машины, водитель получил травму живота.

Кусок льда упал на лобовое стекло во время движения машины. "Автодорога Адлер – Красная Поляна. <...> С моста упала глыба льда на автомобиль Mercedes. Пострадал водитель", – привел сегодня ТАСС сообщение УГИБДД Краснодарского края.

Из-за непогоды также в сложной ситуации оказались и прочие водители. В частности в Тимашевске съехал с проезжей части рейсовый автобус "Тимашевск-Краснодар", сотрудники ДПС вызвали трактор, и помогли водителю выбраться из снежного плена, информировала сегодня "Кубань 24".

"Кавказский узел" также писал, что 15 января оперативные службы в Сочи перешли на усиленный режим работы, занялись расчисткой дорог от снега и восстановлением нарушенного электроснабжения.

Примечание:

"Вылет и прием 18 авиарейсов задержан в аэропорту Краснодара", "Движение на трассе в Сочи ограничено после схода селя", "Движение на трассе Джубга - Сочи возобновлено".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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