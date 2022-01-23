Социальные работники Грузии прекратили забастовку

23 января 2022, 02:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудники Агентства социального обслуживания прекратили забастовку после того, как Минздрав Грузии согласился выполнить часть их требований. Стороны конфликта договорились создать специальную коммуникационную площадку, на которой в ходе переговоров соцработники намерены добиваться заключения коллективного договора и индексации зарплаты в соответствии с инфляцией, сообщили представители профсоюза.

Как писал "Кавказский узел", Минздрав Грузии в связи с угрозой забастовки соцработников пообещал с февраля повысить им зарплату. 17 января соцработники начали забастовку, в ходе которой сообщили, что размер оплаты труда не повышался уже 13-15 лет, потребовали повысить зарплату на 100% и подписать коллективный договор, заявив, что их не устраивает предложение властей по увеличению зарплаты. Также они настаивают на ежегодной индексации оплаты труда с учетом инфляции, компенсации транспортных расходов и оформления медстраховки. 20 января бастующие потребовали встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили для обсуждения вопроса повышения их зарплаты.

В Грузии закончилась забастовка сотрудников Агентства социального обслуживания. Соцработники 22 января заявили о прекращении забастовки после того, как Минздрав согласился выполнить ряд их требований.

Зарплаты в агентстве не повышались более 15 лет, а теперь, после забастовки, получена прибавка к зарплате сотрудников от 40% до 60%, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Давид Омсарашвили, юрист независимого профессионального объединения "Сеть солидарности", помогавшего сотрудникам агентства в переговорах с правительством.

"Правительство согласилось оплачивать декретный отпуск сотрудницам. Забастовщики получат компенсацию за время забастовки. Социальные агенты будут обеспечены транспортом. Контракты на один месяц будут аннулированы, а контракты на один год будут подписаны со всеми сотрудниками. После переговоров между работником и работодателем будет создана специальная коммуникационная площадка, в ней будут участвовать профсоюзы. На данный момент это был максимум, которого можно было добиться, но мы будем участвовать в дальнейших переговорах", - рассказал Давид Омсарашвили.

Минздрав Грузии 16 января пообещал, что будут повышены обе части зарплаты соцработников - фиксированный оклад и оплата выработки. Так, фиксированная часть зарплаты соцработника будет повышена до 60%. То есть вместо 250 лари (около 80 долларов США) зарплата составит 400 лари (130 долларов США), а старший социальный агент будет получать 700 лари (228 долларов США) вместо 550 лари (180 долларов США). Повысить обещано также оплату за выработку: за заполненную декларацию во время визита соцагент будет получать 10 лари вместо шести (три доллара США вместо двух).

Далее профсоюз намерен добиваться заключения коллективного договора и индексации зарплаты в соответствии с инфляцией, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" генеральный секретарь профсоюза "Сеть солидарности" Реваз Коронадзе.

"На переговорах нам сказали, что государственные служащие не заключают коллективные договоры. Но это не так. Сотрудники тбилисского метрополитена имеют коллективный договор. Еще до забастовки в коллективном договоре было прописано, что сверхурочное время оплачивается сотрудникам в размере 200%. Также в дальнейших переговорах мы будем добиваться индексации зарплаты сотрудникам в соответствии с инфляцией. Мы получили обещание министерства, что в грядущей реорганизации ни один сотрудник не будет уволен", - рассказал Реваз Коронадзе.

Главный социальный агент Натия Габашвили, сама участвующая в забастовке, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее коллеги приняли решение прекратить забастовку. "Конечно, нашим основным требованием было повышение зарплаты на 100%, но мы были вынуждены согласиться [прекратить забастовку]. Но мы почувствовали, что много можем добиться, действуя совместно", - сказала Натия Габашвили. На вопрос, почему ее сотрудники не протестовали раньше, она ответила, что раньше у них не было профсоюза.

"Забастовка работников Агентства социального обслуживания и коллективная борьба закончились после переговоров. Это только первый шаг вперед! Общественные деятели, специалисты, юристы - люди, которые даже не знали друг друга, вместе боролись, начали поддерживать друг другу. Профсоюз "Сеть солидарности" самоотверженно добился первой победы", - написала 22 января на своей странице в Facebook глава профессионального объединения "Сеть солидарности" Софья Джапаридзе (перевод корреспондента "Кавказского узла").