22 января 2022, 07:40

Советник главы Дагестана экстрадирован из Германии в Россию

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Германии выдали России обвиняемого по делу о крупной взятке Османа Махачева, занимавшего пост советника при бывшем главе Дагестана Рамазане Абдулатипове.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 октября 2019 года суд в Москве заочно арестовал и объявил в международный розыск по делу о взятке Османа Махачева, занимавшего пост советника при бывшем главе Дагестана Рамазане Абдулатипове. Обвинение Османа Махачева не связано с делом его брата Магомеда, сообщил ранее адвокат.

Брат Османа Махачева Магомед, бывший руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану, был обвинен по делу об организации сотрудниками бюро преступного сообщества, члены которого, по версии следствия, получали взятки за выдачу справок об инвалидности. По этому делу были заключены под стражу Магомед Махачев, несколько его подчиненных, в том числе руководитель одного из дагестанских территориальных бюро медэкспертизы Ашик Махачев, а также брат бывшего главы республики Раджаб Абдулатипов. В феврале 2019 года стало известно, что в республике по результатам проверки работы закрыты три филиала Главного бюро медико-социальной экспертизы.

Власти Германии выдали России троих участников уголовных дел, среди которых Осман Махачев, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В международном аэропорту Франкфурта-на-Майне сотрудники правоохранительных органов Германии передали российским коллегам троих фигурантов уголовных дел. В сопровождении сотрудников национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России экстрадируемые граждане будут доставлены в Москву", – привела 21 января ее слова "Молодежь Дагестана".

По версии следствия, используя свое положение и связи, Махачев за 30 млн рублей согласился оказать содействие в назначении претендента на должность главы Докузпаринского района Дагестана. "В августе 2017 года Махачев получил от посредника 23 млн рублей, оставшаяся часть взятки не была получена по независящим от него обстоятельствам", – привел 21 января "Интерфакс" комментарий сотрудника Генпрокуратуры России.

В 2019 году против Махачева было возбуждено уголовное дело по статье о взятке, но он скрылся за границей и в феврале 2020 года был объявлен в международный розыск. В ноябре 2021 года Махачев был задержан в Германии, сказано в сообщении.

Примечание:

"Двое заместителей Магомеда Махачева отпущены под домашний арест", "Чиновники Дагестана заподозрены в хищении 2 миллионов соцвыплат", "Суд продлил срок ареста Раджаба Абдулатипова".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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