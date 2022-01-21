Адвокат заявил о нарушении прав сироты в Избербаше

21 января 2022, 19:42

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Администрация Избербаша уже год не исполняет решение суда о предоставлении жилья сироте Руслану Убайдуллаеву, а надзорные органы не предпринимают должных мер, сообщил его адвокат Мурад Саидов. Действенных механизмов воздействия на власти города практически нет, указал адвокат Исрафил Гададов, который добивается выделения квартиры сироте в Махачкале.

Сообщение о том, что мэрия Избербаша не исполняет решение суда о предоставлении жилья сироте поступило на форму обратной связи "Кавказского узла". "Вот уже год с момента возбуждения исполнительного производства в отношении администрации городского округа "Город Избербаш" о выдаче жилого помещения Убайдуллаеву Руслану Магомедовичу, мы не можем добиться исполнения данного исполнительного требования", - написал пользователь. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Житель Избербаша Руслан Убайдуллаев в 12-летнем возрасте остался круглой сиротой, в 2014 году его включили в список на получение жилья, но с тех пор его очередь только становился все дальше, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" его представитель Мурад Саидов.

"Нам удалось установить, что в течение двух лет позиция моего доверителя в очереди отодвигалась и в итоге отошла на 49 пунктов назад. После этого мы поняли, что говорить с администрацией нет смысла и обратились с иском в суд", - пояснил адвокат.

Истец указал в иске, что органы опеки и попечительства должны были принять меры по включению Руслана Убайдуллаева в список детей-сирот, нуждающихся в получении жилого помещения по достижении 14 лет, еще в 2010 году. Однако этого сделано не было, и его поставили на учет лишь в 2014 году, что нарушило предоставленные ему законом права, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Избербашского горсуда.

Предоставление жилых помещений не предполагает включение нуждающихся граждан в какую-либо очередь и не зависит от наличия или отсутствия определенных обстоятельств, в том числе от источника финансирования, отмечается в иске.

Представитель администрации Избербаша на суде выразил несогласие с исковыми требованиями, отметив, что законом не предусмотрено внеочередное предоставление жилья детям-сиротам. В случае удовлетворения иска, будут нарушены права остальных лиц, состоящих в списках ранее Убайдуллаева, заявил представитель ответчика. Кроме того, у мэрии нет средств для обеспечения жильем всех нуждающихся в жилье и состоящих на учете по данной категории, следует из текста решения городского суда.

Избербашский суд отказался удовлетворить иск, указав при этом, что при постановке на учет Убайдуллаева были допущены нарушения. 9 ноября 2020 года Верховный суд Дагестана пересмотрел решение Избербашского городского суда. Судебная коллегия нашла, что вывод суда первой инстанции о незаконности постановки истца на учет не может быть признан. "Исходя из того, что истец относится к категории лиц, на которых распространяются дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоит на учете, до сих пор жильем не обеспечен, правовых оснований для отказа в удовлетворении исковых требований у суда первой инстанции не имелось", - говорится в тексте решения, опубликованного на сайте Верховного суда Дагестана.

Определением Верховного суда Дагестана было вынесено новое решение, согласно которому администрация Избербаша обязана предоставить Убайдуллаеву жилое благоустроенное помещение, рассказал адвокат. "Решение суда вступило в законную силу. В январе 2021 года судебными приставами было начало производство по нему. Срок исполнения по нему истек еще в марте, но до сих пор администрация города отказывается исполнить решение суда и предоставить жилье Убайдуллаеву. В прошлом году были выделены средства на покупку жилья 15 детям-сиротам, но Руслан в этот список не попал. На наши требования исполнить судебное решение администрация абсурдно отвечает нам, что если она его выполнит, то нарушит права других сирот. Никаких очередей федеральный закон не предусматривает. Это уже можно трактовать как злостное неисполнение судебного решения, которое квалифицируется по 315-й статье УК РФ", - пояснил Мурад Саидов.

По его словам, обращения в прокуратуру результатов не дали. "Реакции от надзорных органов я не получил, кроме стандартных отписок. На оба мои обращения, поданные с разницей в восемь месяцев, я получил абсолютно идентичные ответы. В марте 2021 года мне сообщили, что прокуратура Избербаша направила представление в Управление федеральной службы судебных приставов в Махачкалу и о результатах мне будет сообщено дополнительно, и точно такой же ответ я получил в декабре 2021 года. Замкнутый круг получается", - посетовал Мурад Саидов.

Руслан Убайдуллаев уже отслужил в армии, устроился на работу, рассказал адвокат. "Сейчас он живет со своей бабушкой. Хочет жениться, нашел невесту, но не может пока сыграть свадьбу, так нет своей жилплощади. А власти, которые должны выделить ему квартиру, не хотят выполнять свои обязанности", - отметил он.

В опубликованном на сайте мэрии Избербаша списке детей-сирот, состоящих на учете для получения жилья, по состоянию на 29 сентября 2020 года Руслан Убайдуллаев числился на 84-м месте.

В пресс-службе администрации города корреспонденту "Кавказского узла" отказались прокомментировать ситуацию с Убайдуллаевым, сославшись на занятость сотрудников на "рейдовых мероприятиях". В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Дагестану пообещали предоставить всю информацию по данному исполнительному производству после соответствующего запроса у исполнителя, на 19.00 21 января ответа не поступило.

Действенных механизмов воздействия на городские власти, чтобы добиться от них исполнения решений суда о предоставлении жилья детям-сиротам, практически нет, так как правоохранительные и надзорные органы не предпринимают должных мер, отметил адвокат Исрафил Гададов. По его словам, он уже несколько месяцев пытается добиться возбуждения в отношении руководства Махачкалы уголовного дела по статье 315 УК РФ за неисполнение решения суда о выдаче квартиры сироте.

"Представители власти сначала объясняют, что нет финансирования. А когда средства поступают, они начинают искать другие причины, чтобы не исполнять решения суда. Но сирот это не должно волновать, потому что правительство взяло на себя обязательство по обеспечению их жильем. И если нет финансирования, то власти должны за дополнительными средствами обращаться в Минфин, казначейство. Но мы этого не видим. Есть прямое игнорирование решения суда. А Следственный комитет вместо того, чтобы возбудить дело, принимает постановления об отказе [в возбуждении уголовного дела] по нашему заявлению, а после нашего обжалования начинает проводить дополнительную проверку. И так может продолжаться по кругу несколько раз", - отметил Гададов.

По состоянию на 1 сентября 2021 года в Дагестане жилья ждут более трех тысяч детей-сирот. На их обеспечение жильем требуется около 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении на сайте главы Дагестана от 16 сентября 20201 года.

Основными причинами низкой эффективности работы названы несоответствие выделенных средств рыночной стоимости жилья, а также отсутствие на рынке квартир площадью 33 квадратных метра, отмечается в сообщении пресс-службы главы и правительства.

"Кавказский узел" также писал, что сотрудники администрации Избербаша приобрели в 2020 году 15 квартир стоимостью свыше 16 миллионов рублей для детей-сирот в строящемся доме, но дом так и не был достроен, администрация расторгла договор с застройщиком. В октябре 2021 года дело в отношении чиновника администрации о приобретении детям-сиротам непригодных для жилья квартир дошло до суда. Пока расследовалось дело, администрация предоставила им благоустроенное жилье.