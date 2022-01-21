Проезд через "Верхний Ларс" открыт для всех машин

21 января 2022, 07:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Отменен запрет на выезд грузовиков из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс", Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 января на Военно-Грузинской дороге из-за непогоды были введены ограничения не движение грузовиков.

Введенные ранее ограничения на Военно-Грузинской дороге сняты, сообщило управление МЧС по Северной Осетии. "По состоянию на 07 часов 00 минут 21 января 2022 года Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 07.50 мск 21 января, въезд в Россию из Грузии свободен, на самом КПП виден грузовик и два микроавтобуса. Проезд в направлении на выезд из России в Грузию также свободен, на КПП автомобили отсутствуют. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога через Главный Кавказский хребет соединяет Владикавказ с Тбилиси. Это единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда ясная погода при температуре воздуха -16 градусов, скорость ветра составляет 2 метра в секунду. В ночь на 22 января ожидается переменная облачность, скорость ветра понизится до 1 метра в секунду, температура воздуха – до -22 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.