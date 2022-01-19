Автомобили на Военно-Грузинской дороге. Фото: пресс-служба Дорожного департамента Грузии FB / Roads Department of Georgia https://www.facebook.com/georoad.ge/

19 января 2022, 08:52

Движение на 11 дорогах Грузии ограничено из-за снегопада

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из-за сильного снегопада в Грузии на восьми автотрассах введен запрет на движение грузовиков, еще три дороги закрыты для всех машин.

Из-за обильного снегопада ограничено движение для грузовых машин на автотрассах Тбилиси – Сенаки – Леселидзе (175-200 километры), Гоми – Сачхере – Чиатура – Зестафони (15-106 километры), Кутаиси – Цхалтубо – Цагери – Лентехи – Ласдили (42-125 километры),

Аналогичные ограничения действуют на дорогах Алпана – Цагери (1-22 километры), Кода – Парцхиси – Манглиси – Цалка – Ниноцминда (94-110 километры), Сачхере – Они, Кутаиси – Ткибули – Амбролаури (39-72 километры) и на дороге Зугдиди – Джвари – Местиа – Ласдили (30-186 километры), сообщил сегодня на своем сайте Департамент автодорог Грузии.

Кроме того, из-за непогоды полностью закрыты участки автотрасс Батуми – Ахалцихе (86-106 километры), Кутаиси – Багдати – Абастумани – Бенара (28-50 километры) и Местиа – Ушгули (138-186 километры), сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 15 января из-за непогоды были введены ограничения на движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге. К вечеру 19 января ограничения были сняты.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Тбилиси слабые осадки в виде дождя и снега при температуре воздуха +2 градуса, скорость ветра составляет 6 метров в секунду. В ночь на 20 января ожидается слабый дождь, температура воздуха понизится до -3, скорость ветра снизится до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Трасса в Грузии перекрыта из-за оползня", "Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге сняты", "Военно-Грузинская дорога открыта для всех автомобилей".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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