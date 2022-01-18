Машина скорой помощи. Фото Елены Синеок Юга.ру

18 января 2022, 17:50

Минздрав уточнил число пациентов с отравлением в Хасавюрте

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В больнице Хасавюрта госпитализированы с признаками ОРВИ и кишечным синдромом 42 человека, в том числе 38 детей, озвучил уточненные данные Минздрав Дагестана. Обращения пациентов с этими симптомами начались больше двух недель назад, отметили врачи.

Как писал "Кавказский узел", 48 детей госпитализированы в Центральную больницу Хасавюрта с диагнозом "острая кишечная инфекция", их состояние стабильное, сообщила сегодня администрация города.

В Хасавюртовскую горбольницу госпитализированы "с клиникой ОРВИ с кишечным синдромом" 42 пациента, из них 38 детей, сообщил сегодня Минздрав Дагестана. "В стационаре имеется все необходимое для их лечения, состояние больных с улучшением. В связи с обращениями родителей и информацией в СМИ [...] в Хасавюрт была направлена бригада специалистов Минздрава РД и Республиканского центра инфекционных болезней для анализа ситуации и оказания организационной и методической помощи врачам", - говорится в публикации, размещенной на странице министерства в Instagram.

Все заболевшие поступили в больницу "не одномоментно, а в течение более 15 дней", подчеркнул Минздрав. "Не выявлен единый источник заражения, а также заявленное в СМИ количество пациентов", - отмечается в публикации.

Ведомство пояснило, что рост заболеваемости ОРВИ с кишечным синдромом наблюдается в Хасавюрте с 1 января. "За это время, с 1 по 17 января, с симптомами ОРВИ, повышением температуры тела, а также рвотой и жидким стулом обратились 146 жителей города, [около] 94% из которых - дети. Тяжелых случаев болезни не зарегистрировано, было госпитализировано 108 человек, большинство из которых уже пролечено и выписано", - сообщил сегодня Минздрав.

Министерство организовало подворовые обходы для выявления заболевших и тех, кто контактировал с ними, говорится в сообщении.

Городская прокуратура начала проверку сведений о массовом отравлении детей. "По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Дагестана.

Примечание:

"Дело о массовом отравлении в Буйнакске дошло до суда", "Меликов назвал причины массовых отравлений в Дагестане", "Минздрав Дагестана сообщил о 17 новых жертвах отравления в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

18 января 2022, 19:52

18 января 2022, 19:00

18 января 2022, 18:25

18 января 2022, 17:10

18 января 2022, 16:28

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи