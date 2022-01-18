Минздрав уточнил число пациентов с отравлением в Хасавюрте

18 января 2022, 17:50

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В больнице Хасавюрта госпитализированы с признаками ОРВИ и кишечным синдромом 42 человека, в том числе 38 детей, озвучил уточненные данные Минздрав Дагестана. Обращения пациентов с этими симптомами начались больше двух недель назад, отметили врачи.

Как писал "Кавказский узел", 48 детей госпитализированы в Центральную больницу Хасавюрта с диагнозом "острая кишечная инфекция", их состояние стабильное, сообщила сегодня администрация города.

В Хасавюртовскую горбольницу госпитализированы "с клиникой ОРВИ с кишечным синдромом" 42 пациента, из них 38 детей, сообщил сегодня Минздрав Дагестана. "В стационаре имеется все необходимое для их лечения, состояние больных с улучшением. В связи с обращениями родителей и информацией в СМИ [...] в Хасавюрт была направлена бригада специалистов Минздрава РД и Республиканского центра инфекционных болезней для анализа ситуации и оказания организационной и методической помощи врачам", - говорится в публикации, размещенной на странице министерства в Instagram.

Все заболевшие поступили в больницу "не одномоментно, а в течение более 15 дней", подчеркнул Минздрав. "Не выявлен единый источник заражения, а также заявленное в СМИ количество пациентов", - отмечается в публикации.

Ведомство пояснило, что рост заболеваемости ОРВИ с кишечным синдромом наблюдается в Хасавюрте с 1 января. "За это время, с 1 по 17 января, с симптомами ОРВИ, повышением температуры тела, а также рвотой и жидким стулом обратились 146 жителей города, [около] 94% из которых - дети. Тяжелых случаев болезни не зарегистрировано, было госпитализировано 108 человек, большинство из которых уже пролечено и выписано", - сообщил сегодня Минздрав.

Министерство организовало подворовые обходы для выявления заболевших и тех, кто контактировал с ними, говорится в сообщении.

Городская прокуратура начала проверку сведений о массовом отравлении детей. "По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Дагестана.