Участники забастовки соцработников в Грузии потребовали встречи с главой Минздрава

18 января 2022, 19:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На второй день забастовки соцработники продолжили акцию протеста у здания Минздрава Грузии, добиваясь встречи с главой ведомства. Помимо повышения зарплаты, они требуют ежегодной индексации оплаты труда с учетом инфляции, компенсации транспортных расходов и оформления медстраховки.

Как писал "Кавказский узел", Минздрав Грузии в связи с угрозой забастовки соцработников пообещал с февраля повысить им зарплату на 60%. 17 января соцработники начали забастовку, в ходе которой сообщили, что размер оплаты труда не повышался уже 13-15 лет и потребовали повысить зарплату на 100% и подписать коллективный договор, заявив, что их не устраивает предложение властей по увеличению зарплаты.

Минздрав Грузии 16 января пообещал, что будут повышены обе части зарплаты соцработников - фиксированный оклад и оплата выработки. Так, фиксированная часть зарплаты соцработника будет повышена до 60%. То есть вместо 250 лари (около 80 долларов США) зарплата составит 400 лари (130 долларов США), а старший социальный агент будет получать 700 лари (228 долларов США) вместо 550 лари (180 долларов США). Повысить обещано также оплату за выработку: за заполненную декларацию во время визита соцагент будет получать 10 лари вместо шести (три доллара США вместо двух).

В Грузии второй день подряд продолжается забастовка социальных работников, на работу отказались выходить около 400 сотрудников Агентства социального обслуживания при Минздраве. Несколько десятков бастующих продолжают акцию протеста у здания Минздрава Грузии, сообщило сегодня агентство "Новости-Грузия".

Участники акции потребовали встречи с министром Зурабом Азарашвили, рассказал юрист независимого профессионального объединения "Сеть солидарности" Давид Омсарашвили. "В первую очередь просим о встрече с министром здравоохранения. Что касается других требований, то это ежегодный пересмотр зарплаты в соответствии с уровнем инфляции, а также возмещение затрат на проезд в общественном транспорте, об этом ничего не сказано в заявлении (Минздрава - Прим. "Кавказского узла"), также мы хотим медицинскую страховку", - приводятся в публикации его слова.

Протестующие заявили, что не прекратят забастовки и митинги, пока их требования не будут выполнены. "Условия, предложенные министерством, для нас неприемлемы. Мы будем продолжать забастовку до тех пор, пока они не примут наши условия", - цитирует телекомпания "Мтавари Архи" социального агента Георгия Фурелиани.