Число эвакуированных школ Ростовской области выросло до 106

17 января 2022, 13:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Ростове-на-Дону сообщения о минировании поступили в 85 школ города, учащиеся эвакуированы, в трех учебных заведениях завершена проверка, сообщила сегодня администрация города. В Новочеркасске уже проверены 14 учебных заведений, информация о минировании поступила в 21 школу, проинформировали городские власти.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром поступили сообщения о минировании не менее пяти школ в Ростове-на-Дону, учащиеся из школ № 5, 47, 49, 60 и 62 эвакуированы.

С 06:25 мск в 85 общеобразовательных школ Ростова-на-Дону по электронной почте поступили сообщения об их заминировании, сообщила сегодня администрация города. "По всем сообщениям организовано реагирование экстренных служб. Согласно инструкции, вызваны полиция, МЧС и Росгвардия, проводятся обследования кинологической службой", - говорится в сообщении на сайте администрации в 11.18 мск

Экстренные службы проверили три школы. "Информация о заминировании не подтвердилась. По остальным образовательным учреждениям проверки продолжаются", - говорится в сообщении. Мэрия Ростова-на-Дону также добавила, что по окончании обследования учеба в школах будет продолжена.

Сообщении о минировании в школу №7 Ростова-на-Дону за день поступило дважды, сообщило в 10.23 мск издание 1rnd.ru со ссылкой на родителей учеников. В школе № 70 детей вывели на улицу без рюкзаков и ранцев, сообщило издание в 10.36 мск.

В школе № 49 занятия возобновлены, сообщила директор школы Карина Дударь. По ее словам письмо о минировании пришло рано утром на рабочую почту, проинформировало 161.ru. Издание сообщило об эвакуации школ №№ 18, 34, 45, 53, 75, 96, 104, лицеев 27, 51, 58, 71,102.

Школу № 75 проверили сотрудники МЧС, сообщил педагог. "Здание было обследовано сотрудниками МЧС, но мы в настоящее время ждем кинологическую службу. И только лишь после того, как кинологи обследуют здание, мы сможем приступить к урокам". По ее словам, в школе решили отменить занятия во вторую смену, говорится в публикации от 12.34 мск.

В соцсетях публикуют фотографии и видео эвакуации школьников. Из снимков, опубликованных в сообществе "Ростов главный" в соцсети "ВКонтакте" следует, что в некоторых школах ученики стояли прямо в школьных дворах, в других учебных заведениях их вывели за ограждение. В школе № 60 дети были одеты в верхнюю одежду, они стояли за ограждением школы, следует из видеоролика, опубликованного в сообществе.

Эвакуированы учащиеся 21 школы Новочеркасска

Сообщения о минировании по электронной почте получили в 21 школе Новочеркасска, 14 из них уже проверены сообщила администрация города на своей странице в Instagram в 12.47. "Территории школ оцепили полицейские, а кинологи и сапёры приступили к обследованию. На месте дежурят спасатели УГОиЧС, МЧС и бригады скорой помощи. Учебный процесс приостановили, детей распустили по домам", - отмечается в сообщении на странице мэрии в Instagram в 12.47 мск.

"В школах №№ 1, 2, 7, 23, 24 и 25, как обычно, будет организована вторая смена. Проверки в остальных образовательных учреждениях продолжаются. После их окончания учебные занятия продолжатся в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

На сайте управления МВД Ростовской области и на странице в Instagram полиции Ростова-на-Дону к 13.10 мск не содержится комментариев относительно эвакуации школ .